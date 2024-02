Talán a vártnál is simábban őrizte meg veretlenségét a Monok SE, amely ötvennégy ponttal múlta felül az Azúr Drogéria KK együttesét.

A forduló másik mérkőzésén is sokáig úgy tűnt, hogy nagyon simán diadalmaskodik a Zrínyi KK, ám a végjátékban felzárkózott a Kometa. A címvédő azonban összességében biztosan nyerte meg hatodik mérkőzését is.

Azúr Drogéria KK – Monok SE 58-112 (17-25, 18-28, 9-27, 14-32)

Vezette: Koncsek, Deák

Azúr Drogéria KK: Bán B. (28/3), Balogh B. (11), Bodor D. (9/9), Lakatos (7), Kovács Dávid (3/3). Csere: Kovács Á. (-). Edző: Kovács Bence

Monok SE: Tóth M. (28/12), Zsille (12/6), Marics H. (8), Pacskó (8/6), Sótonyi Á. (5/3). Csere: Tóth K. (18/9), Pöttendi (10), Széki (10), Stadler (7/3), Dömötörfi (4), Berendi (2). Edző: Pöttendi Gábor

Kometa-Gyakorló – Zrínyi KK 45-51 (9-14, 10-16, 8-14, 18-7)

Vezette: Koncsek, Deák

Kometa-Gyakorló: Nagy A. (16/6), Pintér D. (7), Gál (5), Bajsz (3/3), Fülöp K. (2). Csere: Furián (6/6), Farkas K. (3), Illia (3/3), Kovács P. (-), Kruk (-), Sztankó (-). Edző: Sztankó Attila

Zrínyi KK: Kovács Dániel (19), Kovács M. (13/3), Ötvös (6/3), Begovácz (2), Csabai (2). Csere: Lakos (7), Kubatov P. (2). Edző: Fodor Dénes

Tabella:

1. Monok SE (7-0)

2. Zrínyi KK (6-0)

3. Táncsics-Gyakorló (4-2)

4. Marcali VSZSE (2-3)

5. Henger KK (2-4)

6. Azúr Drogéria KK (1-6)

7. Kometa-Gyakorló (0-7)

A 9. forduló programja:

Február 10., szombat

(Táncsics M. Gimnázium, Kaposvár):

9.00: Henger KK – Azúr Drogéria KK

10.30: Táncsics-Gyakorló – Zrínyi KK

12.00: Monok SE – Kometa-Gyakorló.

Változás az SVMKSZ elnökségében - Kovács Dániel lett a szövetség elnökségének új tagja

Január 30-án tartott elnökségi ülést a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, amelynek keretében az Elnökség jóváhagyta a Somogy Vármegyei Kosárlabda Szövetség előterjesztését.

Dross Zoltán, a megyei szövetség elnöke Hász András elnökségi tag helyére még december végén javasolta Kovács Dánielt, a Zrínyi KK játékosát elnökségi tagnak, aki a felkérést elfogadta.

Kovács Dániel igazi kosaras családból származik: Nagyapja Kovács József, aki válogatott kosárlabdázóként, majd edzőként is a bajai kosárlabda legendája. Édesapja pedig Kovács László, szintén egykori válogatott kosaras, aki sportvezetőként kétszer is bajnoki címre vezette a Kaposvári KK-t. Nagynénje, Kovács Andrea ugyancsak válogatott játékos, jelenleg is válogatott edző. Kovács Dániel jelenleg a vármegyei bajnokságban szereplő Zrínyi KK játékosa, emellett ötletgazdája és szervezője a Somogy Megyei All Star Gálának.