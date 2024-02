Nem a megszokott kezdőcsapattal állt fel a KNRC, ugyanis Pauline Martin, Szedmák Réka, Sara Dias és Adriani Vilvert helyett Isadora Nicolai, Godó Panna, Lavinia Maiorano, valamint Ecem Sahin kapott lehetőséget Radnai Luca, Rády Boglárka, illetve a csapatkapitány Marta Hurst mellett.

Szorosan indult a párharc, felváltva estek a pontok. Sahin remekül kezdett, a kaposváriak nyolc egységéből hármat a török center szerzett. 5–8-nál, hárompontos somogyi vezetésnél időt kellett kérnie Ioannis Athanasopoulosnak, nem állt a legbiztosabb lábakon a nyitásfogadásuk. Sokkal magabiztosabban játszottak a vendégek, mint az odavágón, a sáncmunkájuk is kiváló volt. 10–10-nél azonban már újra egyenlő volt az állás, 11–12 után pedig zsinórban három egységet szereztek az angyalföldiek, így Vincent Lacombe is magához hívta tanítványait. A hajrához közeledve már négy is volt a különbség, s egy újabb kaposvári időkérés után sem sikerült csökkenteni a különbséget, sőt, csak tovább nőtt a hajrában. Hétpontos előnnyel jutott szettlabdához a Vasas, az elsőt még hárította a KNRC, de végül behúzta az etapot a címvédő.

A folytatásban villámrajtot vettek a hazaiak, 4–0-s sorozatot szórtak ellenfelükre, ám 5–1-ről 5–5-re tudtak egyenlíteni a somogyiak, majd adok-kapok következett. 13–11-es állásnál Hurst helyére Szedmák érkezett, aki rögtön szerzett két pontot, s ugyancsak a válogatott szélső jóvoltából egyenlítettek újra a vendégek 14–14-re. Ismét parázs mérkőzés alakult ki, ám Sahinra és Szedmákra egyelőre nem találtak ellenszert a budapestiek. 16–16-nál Vilvert lépett pályára, aki szintén kivette a részét egy egységgel, időt is kértek az angyalföldiek, ám tovább menetelt az ellenfél. A kialakított kétpontos különbséget 24-ig tartani tudták a kaposváriak, utána három szettlabdát is hárítottak a hazaiak. Egészen 28–26-ig küzdöttek a csapatok egymással, a második játszma megnyerésével pedig eldőlt, hogy a Vasas jutott a Magyar Kupa döntőjébe.

Ennek ellenére nem kényelmesedett el egyik gárda sem, a somogyiak a továbbiakban is keményen küzdöttek minden pontért. A mérkőzésen a sáncok és az ász nyitások számában is megegyezett a két csapat teljesítménye: mindketten hétszer voltak eredményesek a blokkmunkában, illetve ötször szolgáltattak ászt. Sokáig nem tudták tartani a lépést a vendégek, ugyanis már 13–9-nél időt kellett kérnie Lacombenak, de az ellenfél tovább menetelt, hat is volt közte. Nem könnyítették meg a saját helyzetüket a kaposváriak sem, hiszen csak ebben a felvonásban kilenc pontot ajándékoztak az ellenfélnek. Nyolcpontos előnnyel mérkőzéslabdához jutott a címvédő, az elsőt még hárította Godó, de aztán lezárta a visszavágót a Vasas Óbuda.

Ezzel egyetemben a másik ági meccsnek is vége lett, ott a Békéscsaba nyert, így ahogy tavaly, úgy idén is Vasas Óbuda–Swietelsky-Békéscsaba döntőt, valamint KNRC–FATUM-Nyíregyháza bronzmérkőzést rendeznek a Magyar Kupában.

Vasas Óbuda–Kaposvári NRC 3–0 (18, 26, 17)

Budapest, 250 néző. Vezette: Adler, Kiss.

Vasas: Gülübay 1, Török 11, Papp 7, Bannister 17, Sillah 4, Gyimes-Capet 4. Csere: Juhár, Szalai (liberók), Tóth, Jámbor, Fricova 6, Erőss 1, Abdulazimova 10. Vezetőedző: Ioannis Athanasopoulos.

KNRC: Nicolai 3, Godó 11, Radnai 2, Maiorano 7, Hurst 7, Sahin 10. Csere: Rády (liberó), Vilvert 3, Szedmák 10. Vezetőedző: Vincent Lacombe.