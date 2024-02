Újabb, a bennmaradás szempontjából nagyon fontos, bravúros sikert aratott a BFC Siófok, mely a házigazdák hétmeccses nyeretlenségi szériáját szakította meg! Ebben a szezonban oda-vissza verték a legutóbb még élvonalbeli piros-feketéket Varjasék. A házigazdák többet birtokolták a labdát, volt két kapufájuk is, ám a szerencse ezúttal a balatoniak mellé állt, akik alaposan meg is dolgoztak ezért. Hajtós, küzdelmes találkozó volt, közel harminc szabálytalansággal, melyek többségét a siófokiak követték el. Egyet, a legfontosabbat – ami eldöntötte a három pont sorsát – viszont a hazaiak, miután a tizenhatosan belül történt: a bal oldalon nyert egy párharcot Kováccsal szemben Varga, elfutott a bal oldalon, a beadása Németh elé került, aki rosszul vette át a labdát, amire lecsapott Dénes, így a becsúszva menteni igyekvő Szabó az utóbbi lábát találta el! Némi meglepetésre az ítéletvégrehajtó ezúttal nem Kitl, hanem Németh volt, aki nem hibázott: a jobbra vetődő Tujvel mellett a kapu bal oldalába lőtt! Ezen a találaton kívül egy igazán nagy ziccere volt a vendégeknek az első félidő végén, amikor Dénes jól halászott a zavarosban egy kapu előtti kavarodásnál, ám a jobb sarokra tartó labdáját fogta Tujvel. A kispesti oldalon ennél több lehetőség is adódott, az első a 23. percben, amikor Bobál fejese kerülte el a kaput, majd a harminckettedikben már védenie is kellett Winternek, igaz, Kerezsié oda ment, ahol állt. A vezetéshez a harmincötödikben álltak a legközelebb a házigazdák, amikor Hegedűs ápolása miatt tíz emberrel voltak a pályán a balatoniak, akiket a keresztléc segített ki Benczenleitner fejesénél.

A szünetet követően Keresztes bepasszolt labdája után Bobál került ajtó-ablak helyzetbe, de a gyenge, jobb sarokra tartó lövésére leért Winter (52.p.), ezt követően volt még egy hazai kapufa egy Varga elleni könnyű síppal befújt bal oldali Lőrinczy szabadrúgás után, majd Benczenleitner fejesét követően a felső léc érintésével hagyta el a labda a játékteret.

A kimaradt lehetőségeknek, a jó védekezésnek és harcos játéknak is köszönhetően egymás után a második kapott gól nélküli találkozójukat hozták le Hegedűsék, ami remek teljesítmény, hisz az őszi húsz tétmeccsükből kettőt tudtak lehozni nullára. Utóbbinak köszönhetően végre egy találat is elég volt a három ponthoz.

Merkantil Bank Liga – 22. forduló

Budapest Honvéd FC – BFC Siófok 0–1 (0–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 2225 néző. Vezette: Molnár Attila (Kovács Gábor, Vörös Dániel)

Budapest Honvéd FC: Tujvel – Kovács N., Kálnoki-Kis, Szabó A., Benczenleitner – Keresztes N., Holman, Adorján – Kerezsi (Bocskay, 84.p.), Bobál G., Simon B. (Lőrinczy, 70.p.). Vezetőedző: Csertői Aurél.

BFC Siófok: Winter – Varjas Z., Hegedűs J., Vékony – Major G., Gyurkits (Kovács B., 77.p.), Posztobányi (Nemes, 77.p.), Kitl M., Varga B. – Németh B. (György N., 91.p.), Dénes (Tóth B., 85.p.). Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Gólszerző: Németh B. (70.p. – 11-esből)