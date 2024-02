Remekül rajtolt a BFC Siófok – melynél jobban csak az egy meccsel többet játszó FC Ajka, Vasas FC, Gyirmót FC Győr trió szerepel –, hiszen hét pontot szereztek az idei három bajnokin, melyek mindegyikén betaláltak, összesen nyolcszor! Nincs a másodosztályban olyan remek formában játszó labdarúgó, mint Németh Barnabás és Kitl Miklós, akik tavasszal eddig minden fordulóban szereztek gólt, az előbbi négyet, utóbbi hármat! A Vasasban játszó Tóth Milán az egyetlen, aki idén háromnál tart, ám mindet egy meccsen szerezte. Németh és Kitl formája optimizmusra ad okot balatoni részről, miként az is, hogy legutóbb a Kolorcity Kazincbarcika SC elleni győztes bajnokit nullára hozták le (3–0). A szezonban eddigi huszonhárom tétmérkőzésükből ez csak a harmadik kapott gól nélküli volt. Lesz ez több is remélhetőleg, miután Posztobányi érkezésével nagyot léptek előre védekezésben, kis túlzással akkorát, mint Némethével támadásban, amit remélhetőleg Kispesten is igazolnak. A télen a pontrúgásokkal is bővült a balatoniak fegyvertára, a barcikaiak elleni háromból két gólt így szereztek, pontosabban egy Gyurkits és egy Kovács Bence szabadrúgás után.

Az ősszel Siófokon hazai siker született Majornak köszönhetően (2–1), ráadásul hátrányból, ez az egy meccs volt a szezonban, melyen fordítani tudtak Dragan Vukmir tanítványai! A sikert akkor beárnyékolta Vágó súlyos sérülése, aki azóta sincs a társakkal... Ebből a találkozóból kiindulni nem érdemes, hisz a balatoniak kezdője öt helyen biztosan változik és ez a fővárosiakra is igaz. Nagyon nehéz bajnoki várható, hisz mióta Csertői Aurél átvette a Honvédot, az még nem kapott ki! Hét veretlen meccsnél tartanak, a dolog szépséghibája, hogy ebből csak kettőt tudtak megnyerni, köszönhetően annak, hogy az utolsó hat mindegyikén kaptak gólt! Remélhetőleg nem Némethéknél szakad meg ez a sorozat...

A Siófok, Vasas, Gyirmót, Nyíregyháza Spartacus, Ajka ötös mellett a Honvéd sem kapott még ki idén: nyertek Kozármislenyben (1–2), ikszeltek otthon a listavezető Nyíregyházával (1–1) és legutóbb Tiszakécskén (1–1) is, igaz, harmincnyolc percet emberhátrányban játszottak Krajcsovics kiállítása miatt. A Csertői edző érkezése után alapemberré váló tizenkilenc éves labdarúgó emiatt kihagyja a BFC Siófok elleni bajnokit. Ettől függetlenül is bőven maradt minőség a játékoskeretben, elég csak az ötszörös magyar válogatott Holmanra gondolni. A házigazdák közül Eördögh negyvenhétszer, Nyitrai hússzor, Kerezsi pedig tizennégyszer húzta magára a BFC mezét, míg Benczenleitner kétszer, Keresztes pedig egyszer. A somogyiak között is van kispesti kötődésű labdarúgó László és Németh személyében, de Kitl is megjárta a klub utánpótlását.