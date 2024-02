Nagyon nehéz helyzetbe hozta magát a Dragan Vukmir által irányított BFC Siófok az ősszel, mely utolsó tíz bajnokijából nyolcat elvesztett és csak egyetlen egyet tudott megnyerni, ami miatt a tavaszi rajt előtt négy pont a hátránya az eggyel kevesebb meccset játszó, már bennmaradást érő, 14. helyen álló újonc BVSC–Zuglóval szemben. Ezt kellene ledolgozni tizenhat forduló alatt, amit nehezít, hogy kilencszer idegenben kell játszani, ami nem jó ómen, mert az eddigi nyolc meccsen vendégként mindössze három találatra volt képes az együttes, abból is egy öngól volt... Némi reménysugár, hogy sikerült frissíteni a keretükön a balatoniaknak, a pécsi meccs pikantériája, hogy épp onnan vettek kölcsön két labdarúgót Gyurkits és Svedyuk személyében, akik egyet–egyet vállaltak a nem túl sok, szám szerint hét őszi piros–fekete gólból, az utóbbié igazán emlékezetesre sikerült, hisz három pontot ért Siófokon, a második fordulóban! Gyurkits tizennyolc, Svedyuk pedig tizenháromszor kapott lehetőséget a baranyaiaknál, vagyis komoly szerepük volt abban, hogy a hatodik helyen telel Kulcsár Árpád együttese! Az utóbbiban is akad egy korábbi siófoki, Krausz személyében, aki 42 bajnokin szerepelt Siófokon, mielőtt Pécsre igazolt...

Nagyon fontos volt télen a védelem megerősítése is, miután húsz tétmeccsükből – 18 bajnoki, 2 Magyar Kupa – mindössze kettőt tudott lehozni nullára Dragan Vukmir együttese, náluk rosszabb védekezése csak a sereghajtó Credobus Mosonmagyaróvárnak van és ez akkor is igaz, ha kivesszük a Kozármislenyben kapott hetest a pakliból. A rutinos, 85 élvonalbeli bajnokival bíró, 27 éves belső védő, Hegedűs János sokat segíthet abban, hogy ez megváltozzon, a törökországi edzőtáborban lejátszott három felkészülési találkozón és a dunaújvárosi főpróbán mindössze egy találatot kapott az általa irányított védelem! Ez jó előjel a bajnoki rajtra, ráadásul Hegedűs labdakihozatalaival bővült a csapat repertoárja, emellett a pontrúgásoknál – védekezésben és támadásban egyaránt – sokat tud segíteni.

Gyurkits és Hegedűs érkezésével ebben nagyot léptek előre, amit remélhetőleg már hétvégén igazolnak. A támadások eredményes befejezésben a Nyíregyházáról kölcsönvett, 21 esztendős, 194 centi magas Németh Barnabás segíthet, aki úgy tűnik, "érzi a kaput", hisz az ősszel mindössze 58 percet játszott a listavezető együttesben mégis összehozott két találatot. Érdekesség, hogy két klub van, melynél ennyivel már házi gólkirálynak lehetett lenni az ősszel, 18 fordulót követően, ez a BFC Siófok és PMFC... Némethre visszatérve, az edzőmeccseken már szerzett gólt, harcolt ki büntetőt, adott gólpasszt is, vagyis hamar beilleszkedett. – Szeretnénk jól kezdeni – nyilatkozta Németh Barnabás, aki szerint ennek megfelelően Pécsen is pontot, pontokat szeretnének szerzeni. – A csapat készen áll, jól sikerült a felkészülés, a főpróba is, úgyhogy jó hangulatban, elszántan megyünk Pécsre.

A dunaújvárosi főpróba háromgólos balatoni sikert hozott kapott gól nélkül, Dragan Vukmir a Winter – Varjas Z., Hegedűs J., Vékony – Svedyuk, Kovács B., Kitl, Varga B. – Major G., Gyurkits – Németh B. kezdőnek szavazott bizalmat, vélhetően így lesz ez Pécsen is, ahol Dénes eltiltás miatt nem léphet pályára. A balatoniaknak nem megy rosszul a Mecsekalján, hisz legutóbb ikszeltek ott (2–2), azt megelőzően pedig nyerni tudtak Kiss Balázs révén (0–1), legutóbb 2020. októberében kaptak ki (1–0) a PMFC Stadionban.