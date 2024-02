Az első három helyért az éllovas Balatonlelle, a tavalyi bajnok Nagyatád és a jó erőket felvonultató Nagybajom vív egymással külön harcot, amibe még a Kadarkút szólhat bele. Izgalmasnak ígérkezik a tavaszi folytatás, mivel nemcsak begyűjteni, hanem meg is kell kellően becsülni a bajnoki pontokat.

A 17. forduló párosítása

Vasárnap – 14 óra:

Somogysárd–Kadarkút

Szomszédvári rangadó, amelynek a kezdete még a megye kettőbe nyúlik vissza. Az összecsapás azért (is) érdekes, mert a Kadarkútnál most mutatkozik be vezetőedzőként Pintér Gergő. Amúgy a vendégek kerek 10 ponttal előrébb járnak, de Somogysárdon lesz az ütközet.

– Ha a Kadarkút elleni fellépéseinket nézzük, érdekes módon inkább idegenben játszunk jobban – mondta Weimann Gábor, a házigazda Somogysárd mestere. – Amúgy kiélezett, éles csatára számítok. Otthon játszunk vasárnap délután, s úgy érzem, mind a felkészülésünk, mind pedig a téli igazolásaink jól sikerült(ek): nálunk folytatja a Jutából érkezett Márton Csaba, a Nagybajomból jött Szalai Norbert, továbbá a dombóvári Preizer Zsombor.

– Szoros és parázs meccseket szoktunk vívni egymással – folytatta Pintér Gergő, aki hosszú éveken át Pandur Adám (játékos)edzőnek segített, most viszont ő irányítja a kadarkúti együttest. – Még anno a megye kettőben is nagy csatákat váltottunk, s mindkét gárda előre léphetett a vármegyei első osztályba. Egy új téli érkezőnk van: Knippl Zoltán legutóbb Somogyszobon játszott. Iván Dániel viszont elköszönt tőlünk, akinek Nagybajom az új állomáshelye.

Szombat – 14 óra:

Balatoni Vasas–Nagyatád

Az őszi eredmények alapján egyértelműen a vendég Nagyatád a favorit.

Szombat – 14 óra:

Balatonlelle–Csurgó

Igencsak vaskos meglepetés lenne, ha a Csurgó pontot tudna szerezni a listavezető Balatonlelle otthonában.

Szombat – 14 óra:

Toponár–Öreglak

A Toponár a mezőny első felében, az Öreglak pedig a második részében foglal helyet. Nem mellesleg a toponári alakulat életveszélyes hazai pályán.

Szombat – 14 óra:

Barcs–Kaposfüred

Ez az a mérkőzés, amelyen bármi lehet a végeredmény. Annál is inkább, mivel a házigazda barcsiaknak égetően szükségük lenne újabb bajnoki pontokra.

Vasárnap – 14 óra:

Tab–Marcali

A Marcali tűnik esélyesebbnek, ám nagy hiba lenne a Tabot előre leírni.

Vasárnap – 14 óra:

Segesd–Nagybajom

A Segesd célja, hogy elmozduljon az utolsó helyről. Ehhez azonban elsőként a jó erőkből álló Nagybajomot kellene legyőzniük, vagy legalábbis pontot rabolni tőlük.

Vasárnap – 14 óra:

Juta–Balatonkeresztúr

Ennek a mérkőzésnek a végeredménye is megjósolhatatlan. A hazai pálya talán a jutaiak mellett szól.