Az ország legsikeresebb csapatsportjában ér el rendre kiváló eredményeket a Kaposvári Vízilabda Klub, amely alapításának 25. évfordulóját ünnepelte. Az eseményen az egyesület elnöke, Radics Gyula múltról és a jelenről is beszélt.

– Talán a klub legsikeresebb időszakát éljük, hiszen az országos utánpótlás-csapataink, valamint a felnőtt csapatunk is a felsőházban szerepelhet – fogalmazott Radics Gyula. – A támogatóink mellett egy hatalmas köszönet jár ezért a szülőknek, hiszen ránk bízzák a gyerekeiket, akik nélkül nincs remény arra, hogy ez a klub a továbbiakban is létezzen, hiszen az övék a jövő.

Radics Gyula, a Kaposvári VK elnöke

Fotó: Lang Róbert

A Kaposvári VK elnöke Repa Imrét és Csutor Ferencet is méltatta beszédében, hiszen elévülhetetlen érdemük volt a klub megalapításában, de köszönetet mondott Dobos Pálnak is, aki a leghosszabb ideig vezette az egyesületet, amelyet jubileum alkalmából Szita Károly, Kaposvár polgármestere egy emlékplakettel köszöntött.

– Jó nézni, ahogy a klub kötelékébe tartozó fiatalok élettel töltik meg az uszodát, akik példaképként tekintenek az OB I. -es csapat tagjaira – hangsúlyozta a városvezető. – Ezért is támogatja Kaposvár kiemelten az élsportot, hiszen az itt élő fiataloknak szükségük van a példaképekre.

Szita Károly is köszöntötte a Kaposvári VK-t

Fotó: Lang Róbert

Ezt követően idősebb Berta József, a kaposváriak élő legendája vállalkozott arra a feladatra, hogy összegezze a KVK elmúlt 25 évét, miközben a kivetítőn az elmúlt negyed évszázad legemlékezetesebb pillanatképei repítettek vissza a múltba mindenkit.

– Megtisztelő, de nem könnyű feladat a Kaposvári VK történelméről beszélni – kezdte idősebb Berta József, a Kaposvári VK legendája. – Elrévedve a régi dokumentumok között elkalandoztam az emlékeimben. Azt mondják, nincs hagyománya a vízilabdázásnak Kaposváron, ez valamennyire igaz, azonban már egy 1934-ben kiadott könyvben is megemlítették a kaposvári Turul csapatát, amely akkor a másodosztályban szerepelt. A nagyobb előrelépés Murci bácsi, azaz Győrfi Endre és Piskóti Péter nevéhez fűződik, hiszen az 1970-as években az OB II.-ben szereplő felnőtt csapat mellett minden korosztályban volt egy-egy utánpótlás-csapat is. Ez annak is köszönhető, hogy 1968-ban átadták a fedett medencét és elindult a toborzás a városban. Ekkor kerültem én is kapcsolatba a vízilabdával. 1981-ben azonban megszűnt a csapat és 18 évet kellett várni egy új történet kezdetére, 1999-ben alapították ugyanis a Kaposvári Vízilabda Klubot, amely az OB II.-ben kezdte hódító útját. Ez nehezen indult, ugyanis csak a következő évben szereztük meg az első győzelmet a Pápa ellen.

Idősebb Berta József szedte csokorba a Kaposvári VK történetét

Fotó: Lang Róbert

Ezt követően aztán jött a többi, s ezzel karöltve számos jobbnál-jobb, máig emlékezetes mérkőzés, történet.

– Tatabányán úgy játszottunk, hogy a medence partján térdig ért a hó, emiatt hatalmas volt a pára a medencében, amin még a villanyfény sem segített – nosztalgiázott idősebb Berta József, aki a mai napig a klub utánpótlásában dolgozik. – Az utazásokat mindig kártyapartik színesítették, de az evés-ivás sem maradt el, illetve a híres tatabányai rosé is előkerült párszor. Sőt, olyan is előfordult, hogy a busz éppen az igali kocsma előtt robbant le...