Az utolsó előkészületi mérkőzését vívta az NB III. Dél-Nyugati csoportjára készülő Kaposvári Rákóczi FC, amely stadionjában fogadta csoportriválistát, a Kardos Ernő vezette PTE-PEAC együttesét. A somogyi zöld-fehérek, akárcsak a Kapronca ellen, ezúttal is három belső védővel kezdtek, így minden bizonnyal a Gárdony elleni, első tavaszi bajnokin is erre számíthatunk tőlük. Emellett abban is bízhatunk, hogy jobb teljesítményt nyújtanak majd Ekker Milánék, akik hiába kezdte nagy lendülettel, sok hibát vétettek, az összjátékuk csak nyomokban tartalmazta az előző edzőmeccsen látottakat. A sok hiba ellenére így is megszerezték a vezetést bő félórányi játékot követően. Ekkor Alessio Mazzonetto ugratta ki Babinszky Bencét, aki eltolta a kapus mellett a labdát, majd a hálóőr elhúzta a lábát a tizenhatoson belül. A büntetőt Hampuk Ádám lőtte a kapu bal oldalába (1–0). Az előnyt azonban nem tudta megtartani a Kaposvár, ugyanis egy jobb oldali centerezésnél Leidl Ákosról feledkezett meg a hazai védelem, így a játékos közelről egyenlíthetett (1–1).

A Rákóczi és a PEAC is nagyot küzdött

Fotó: Lang Róbert

A második félidőben sem változott a játék képe, a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, kevés helyzettel, ami hazai oldalon Szederkényi Ádám kapufájában, Nicoló Mazzonetto jó lövésében nyilvánult meg, míg a másik oldalon Grósz Benjámin szerezhetett volna gólt, de fejesénél nagyot védett Horváth Fábián.

A kaposváriak így döntetlennel zárták a felkészülésüket, s remélhetőleg a rosszul sikerült főpróba után a Gárdony elleni bajnoki előadáson már ragyogni fognak.

Egy gólt szerzett a Rákóczi Fotó: Lang Róbert