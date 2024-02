A harmadik, utolsó szettben is végig kézben tartotta a mérkőzést a kaposvári együttes. 20–13 arányú hazai vezetésnél aztán Baróti Árpád cserét kért – nem komoly a sérülése, de felesleges kockáztatni, inkább hadd pihenjen a folytatásra gondolva –, az őt felváltó Kalmár Ákos pedig azonmód egy jó támadással mutatkozott be. Ha már a pályára került, akkor többször is eredményesen támadott: többek között a 69 perces találkozó utolsó pontját is ő ütötte be.

Folytatás csütörtökön 18 órakor a Kaposvár Arénában, ahol a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn elleni rangadó hivatott dönteni arról, hogy a Fino Kaposvár avagy a fehárvári együttes nyeri a bajnoki alapszakaszt, vagyis melyik alakulat várhatja majd előnyösebb helyzetből a rájátszást.

Fino Kaposvár–Kecskeméti RC 3–0 (21, 23, 16)

Kaposvár Aréna, 550 néző. Vezette: Mezőffy Zs., Takács Á.

Fino Kaposvár: Magyar B. (3), Hubicska (11), Novoselov (8), Baróti (20), Bögöly (12), Lescay (5). Csere: Bozóki (liberó), Iván B. (–), Kalmár Á. (3). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

Kecskeméti RC: Török S. (–), Kecskeméti B. (10), Gacs (5), Varga P. (11), Farkas P. (7), Boldizsár P. (5). Csere: Török Zs. (liberó), Mócza (–). Vezetőedző: Deák Márk.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 5–2, 10–6, 15–9, 20–15, 24–20, 25–21 (22 perc).

2. játszma: 4–0, 5–2, 8–8, 10–9, 10–11, 13–11, 15–12, 15–14, 20–17, 22–22, 23–23, 25–23 (25 perc).

3. játszma: 5–4, 6–6, 9–6, 10–7, 15–11, 20–13, 23–16, 25–16 (22 perc).

A forduló további eredményei: Miskolci EAFC-Peka Bau–Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn 0–3 (–20, –22, –13); Dunaújvárosi KSE–Vidux-Szegedi RSE 0–3 (–12, –23, –10); Bp. Testnevelési Egyetem SE–Debreceni EAC 0–3 (–12, –15, –24); Dág KSE–Bp. Pénzügyőr SE 3–0 (23, 25, 18); GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika–Bp. MAFC-BME 3–0 (23, 23, 19).