Családias, remek hangulat várta az egyesületek sportolóit az impozáns, minden igényt kielégítő Csik Ferenc Versenyuszodába, amely ezúttal a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE első idei rendezvényének adott otthont.

– Mindig úgy szervezzük a versenyeket, hogy folyamatosan kapcsolatban vagyunk azokkal a régiós egyesületekkel, amelyek rendszeresen részt vesznek rajtuk, így ezeket próbáljuk hozzájuk is igazítani – mondta Kovács Zsófia, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE sajtóreferense. – Ebben az ében már váltószámokat is írtunk ki a legkisebb korosztály számára, ez egy újdonság, így várjuk majd a visszajelzéseket az edzők, illetve a sportolók részéről. A célunk továbbra is az, hogy a legfiatalabb úszók is sikerélményekkel gazdagodjanak, így az első három helyezett érdemdíjazása mellett a negyedik, ötödik és hatodik helyezett is kap oklevelet. Természetesen az idősebb korosztályról sem feledkeztünk meg, hiszen akár a felnőttek is rajthoz állhattak.

Fotó: Muzslay Péter

Az 1.MCM-Diamant úszóverseny első fordulójára tizenegy egyesület, valamint a Kaposváron készülő ukrán úszók adták le nevezésüket, így több mint 340 alkalommal rajtoltak el a sportolók, akik szerettek volna minél jobban teljesíteni a felkészülési időszakban.

– Február végén még az alapozás második felében, végében járnak az egyesületek, attól függően, ki, hogyan építette fel az éves edzéstervét – folytatta Kovács Zsófia. – A versenyünk arra is tökéletes volt, hogy az edzők felmérték a sportolók állapotát és azt, hol tartanak a felkészülésben. Ilyenkor ugyanis még lehet javítani, gyorsulni vagy akár a nagyobbaknál még több izmot építeni.

Vármegyénk úszóira ezúttal sem lehet panasz, ugyanis a rendező 1.MCM-Diamant Adorján SE mellett a Kaposvári Sportközpont és Spotiskola, a Nagyatádi Úszó és Természetjáró Egyesület, valamint a marcali NivoMed SE sportolói összesen 26 arany-, ugyancsak 26 ezüst- és 28 bronzérmet szereztek.

A legkisebbek is rajtkőre álltak az Adorján SE versenyén

Fotó: Muzslay Péter

Az 1.MCM-Diamant úszóverseny első fordulójának somogyi dobogósai kategóriánként:

50 m gyors. Férfi F korcsoport: 2. Hajnal Péter Barna (Adorján), 3. Csordás Péter (KASI). Női F: 2. Cigoth Regina (NivoMed). W1: 1. Horváth Zsófia (NivoMed), 2. Németh Alíz (NivoMed), 3. Csillag Héra (NivoMed).

200 m gyors. Férfi B: 2. Vince Marcell (Adorján). D: 2. Szabó Albert Zétény (Adorján). E: 1. Károly Keve (KASI), 2. Horváth Barnabás (NivoMed), 3. Csordás Roland (KASI). Női, C: 2. Horváth Zsófia (NivoMed), 3. Kovencz Odett (Adorján). D: 1. Hargitai Lola Jázmin (Adorján), 2. Bátori Csilla (KASI). E: 1. Konecsni Lilla (Adorján), 2. Nagy Csenge (KASI), 3. Vincze Kata (KASI).

100 mell. Férfi B: 1. Kovencz Áron (Adorján), 2. Kiss Benjámin (KASI). D: 3. Begovácz Dániel (Adorján). E: 2. Lipák Benedek (Adorján). F: 1. Hajnal Péter Barna (Adorján), 2. Teszler Olivér Noel (KASI), 3. Csordás Péter (KASI). Női C: 2. Kovencz Odett (Adorján), 3. Antalicz Anna (Adorján). D: 3. Balan Csenge Kincső (Adorján). E: 2. Vincze Kata (KASI), 3. Horváth Kíra (NUTE). F: 3. Cigoth Regina (NivoMed). G: 3. Tóth Dóra Anna (Adorján).

Az Adorján SE mindenkire gondolt

Forrás: Muzslay Péter

400 m vegyes. Férfi, B: 1. Kovencz Áron (Adorján). D: 3. Németh Benedek (Adorján). E: 1. Tóth Medárd (Adorján), 3. Károly Keve (KASI). Női C: 1. Kovencz Odett (Adorján), 2. Antalicz Anna (Adorján). D: 1. Hargitai Lola Jázmin (Adorján), 2. Bátori Csilla (KASI), 3. Juhász Anna (Adorján). E: 1. Konecsni Lilla (Adorján). W2: 1. Cigoth Regina (NivoMed).

50 m hát. Férfi, F: 1. Teszler Olivér Noel (KASI), 2. Csordás Péter (KASI). Női F: 3. Szabó-Kónya Lora (NivoMed). G: 3. Tóth Dóra Anna (Adorján). W1: 1. Horváth Zsófia (NivoMed), 3. Németh Alíz (NivoMed).

200 m hát. Férfi, B: 1. Vince Marcell (Adorján), 2. Kiss Benjámin (KASI). C: 3. Slemmer Robin (KASI). D: 1. Varga Bence (Adorján), 2. Rudolf Dániel Sándor (KASI), 3. Kovács Gergő (Adorján). E: 1. Horváth Barnabás (NivoMed), 2. Lipák Benedek (Adorján), 3. Gelencsér Dániel (NivoMed). W2: 1. Hajnal Péter Barna (Adorján). Női, D: 1. Juhász Anna (Adorján), 3. Csillag Héra (NivoMed). E: 3. Konecsni Lilla (Adorján).

50 m pillangó. Férfi, F: 1. Teszler Olivér Noel (KASI), 2. Csordás Péter (KASI). Női, F: 1. Cigoth Regina (NivoMed). G: 1. Nagy Bonita (Adorján). W1: 2. Horváth Zsófia (NivoMed).

100 m pillangó. Férfi, B: 1. Vince Marcell (Adorján), 3. Kiss Benjámin (KASI). D: 3. Németh Benedek (Adorján). E: 2. Tóth Medárd (Adorján), 3. Károly Keve (KASI). Női, D: 1. Bátori Csilla (KASI), 2. Nagy Zsófia (KASI). E: 3. Nagy Csenge (KASI).

4x100 m mix gyorsváltó: 1. KASI 2 (Károly Keve, Csordás Roland, Vincze Kata, Nagy Csenge), 2. Adorján 1 (Tóth Medárd, Begovácz Péter, Kiss Virág Luca, Konecsni Lilla).

4x100 m férfi gyorsváltó: 2. Adorján 1 (Szabó Albert Zétény, Németh Benedek, Varga Bence, Lipák Barnabás), 3. Adorján 2 (Kovács Gergő, Antalicz Kristóf, Csapó Levente, Begovácz Dániel).

4x100 m női gyorsváltó: 1. Adorján (Hargitai Lola Jázmin, Juhász Anna, Balan Csenge Kincső, Friss Flóra Lilien).