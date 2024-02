A fiatalok eredményei pedig egyre jobbak lettek. Különböző hajóosztályokban – Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, (ma ILCA 4, ILCA 6 és ILCA 7) – 27 korosztályos Eb és vb érmet gyűjtöttek.

A felnőttek között is kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhetnek, azonban az athéni sikerük mindet felülírta: Jonatán második, Benjamin ötödik helyezést ért el az Európa-bajnokságon.

Néhány nappal a megérkezésük után, külön-külön beszélgettünk a két vitorlázóval.

Vadnai Benjamin

– Ez élete legjobb eredménye?

– A felnőttek között igen. Azonban még nem felhőtlen az örömöm, mert egy-egy futamban bennmaradt pár pont. Előfordult, hogy otthagytam a választott oldalt, mert végig a bal volt a jobb, és mentem arra akkor is, amikor az nem fizetett. Ezzel pedig akár egy futamgyőzelmet is buktam, ami érmet jelenthetett volna. Végig konzervatívan vitorláztam, mert az egyenletes teljesítmény a változó körülmények között kifizetődik. Most is ez történt, ami az ötödik helyre volt elég. „Mi lett volna, ha…” a vitorlázásban nehezen értelmezhető, hiszen egy futamban is rengeteg, sok száz döntést kell meghozni. Elég egyet elrontani, és az csúnyán büntet. Jelen esetben, ha akkor helyesen döntök, akkor az összetettben is előbbre végeztem volna. Egyre bölcsebb az ember, de rossz döntést mindig hoz. Sosem leszel elég tapasztalt, hogy ne hibázz. Ebben sportban az végez előrébb, aki kevesebbet hibázik. Egyenletesen mentem, a kvalifikáció során volt kiugró eredményem is, és mivel a többiek keresztbe verték egymást, így ez erre volt elég. Amúgy nagyon nehéz verseny volt, gyenge, ritmustalanul forgolódó szélben előfordult, hogy csak az egyik oldalon frissült. Hiába volt valakinek jó sebessége, rajtolt jól, ment a jó irányba, nagyon gyorsan kontrollálni kellett a mezőnyt, bebiztosítva a megszerzett előnyt. A mezőny sokszor szétszóródott, ami nehezítette a felzárkózást. Eldőlt a kérdés, Jonatán utazik Marseille-be, az olimpiára. Nyilván bánt egy kicsit a dolog, de ugyanakkor örömmel is tölt el, Jonatán abszolút megérdemelte. Természetesen mindenben segíteni fogom. Már gondolkodtunk ezen, a tapasztalataim hasznosak lesznek. Talán a legfontosabb, hogy Joni az olimpia helyszínén várható kondíciók (termik szél, moderált hullámok) között készülhessen. Másik kulcs lehet, hogy lazán állhasson az olimpiához. Ebben a pszichológusa, Goschi Gabriella is sokat segíthet. A következő hónapokban Joninak edzőpartnereként segítem munkáját, hogy az olimpiára csúcsformába kerüljön, majd az ötkarikás játékokon edzőként veszek részt, ahol tapasztalatommal maximálisan segíteni fogom, a minél jobb szereplés érdekében – összegezte az elmúlt egy hét történéseit Vadnai Benjamin.

Vadnai Jonatán

– Végül jó hetet zárt, de nem így kezdődött.

– Az volt a cél, hogy dobogó közelében végezzek, de a kezdet igen nehéz volt, illetve nem is volt, hiszen az első két nap nem sikerült futamot rendezni. A folytatásban is nagyon nehéz, trükkös körülmények között, mondhatjuk pocsék szélben versenyeztünk. Ráadásul peches is voltam, többször előfordult, hogy elfordult a szél, vagy az addigi tendenciával ellentétben a másik oldalon frissült, így elment jó néhány hajó. A legdurvább esetekben tízen is kikerültek. Ez pedig rengeteget számított, a hullámvasút nagyon lefelé indult. Egy futam kiejthető, de azt nem a verseny elején kellett volna hoznom. Akkor úgy nézett, hogy néhány jó eredményre van szükségem a döntő futamokon, és akkor még akármi lehet. Azonban a szélviszonyok nem sok lehetőséget biztosítottak, fogyott az idő, az utolsó nap előtt összesen öt kvalifikációs futamunk volt, így nem lehetett Medal Race-t rendezni, hanem további három döntő futamra került sor. Szerencsére, mert akkor nem kerültem volna be az első tízbe, a Medal Race résztvevői közé. Tizenkettedik helyen álltam az utolsó nap előtt, ami viszont jól, de közel sem tökéletesen sikerült. 8–12 csomós szél fújt, amit igazán szeretek, és elkaptam a fonalat. Ebben a szélben van egy kis extra sebességem, ami apró hajóvezetési trükkökből adódik. Az utolsó nap az első futamot megnyertem. A másodikban negyedik helyen mentem a part felé, majd elindultam balra, de a szél egyre inkább a túloldalnak kedvezett, ott frissült és egyetlen balos lengés sem volt benne. Nem tudtam mit tenni, végig nézhettem, ahogy sokan elmennek. Bőszélben megfogtam pár hajót, és a 14. helyen futottam be, ami úgy tűnt, hogy nem fér bele. Vészesen fogyott az idő, féltem, hogy el sem indítják a harmadik futamot, ezzel vége az Eb-nek és az éremesélyeimnek is. Ha sikerül megtartanom a negyediket, akkor én vezettem volna, az összetettben, ami elég lett volna az aranyéremhez. Végül lement a harmadik amit sikerült megnyernem, ezzel összetettben a második helyen végeztem. Ez – és a genovai világkupa győzelmem – életem legjobb eredménye. Nagyon örülök, hogy Benjivel mindketten a pódiumon állhattunk az eredményhirdetésen. Nagyon megható pillanat volt. Korábban ilyen csak az juniorok között fordult elő – foglalta össze Vadnai Jonatán az athéni Európa-bajnokságot.

A következő öt hónapban a Vadnai testvérek folyamatosan dolgoznak és vízen lesznek, hogy az olimpiára megfelelő formában érkezzenek, és Jonatán versenyzőként, Benjamin pedig edzőjeként minél jobban teljesítsenek. Az ötkarikás játékok előtt egy hosszabb spliti edzőtábor és két világkupa is vár a fiúkra, áprilistól az olimpia kezdetéig pedig a franciaországi Marseille-ben készülnek.