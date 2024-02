Az első játszmában sokáig nem haladtak fej-fej mellett a csapatok, ugyanis 2–2 után zsinórban négy pontot szereztek a kaposváriak, ebből kettőt Adriani Vilvert, kettőt Marta Hurst szolgáltatott. Ezután ki is kérte első idejét Németh Szabolcs, de tovább meneteltek a somogyiak, Sara Dias nem hibázott a nyitásokkal, sőt, egy ászt is ütött. 13–3-nál aztán újra magához hívta tanítványait Németh, de ez ismét nem segített, ezúttal Hurst nyitásaival meneteltek a kaposváriak. 11–3-nál egy 6–0-s sorozatot produkáltak, egyszerűen nem volt ellenszer a somogyiak játékára. 17–5-ös állásnál az új igazolás, Ecem Sahin is pályára lépett, s végül ő is zárta le a szettet 25–12-re.

A folytatásban is agresszívan és magabiztosan játszottak a hazaiak, ám ezúttal a diósgyőriek is kevesebb hibát vétettek, így nem tudott annyira elhúzni a KNRC. Szorosabb volt a játék, mint az előző etapban, de tartani tudta a Kaposvár a három-négypontos előnyét. A játszma során először csak 19–14-nél kért időt Németh, mely után zsinórban három egységet szerzett a csapata, így a mérkőzés során először Vincent Lacombe is magához hívta tanítványait, ami megtörte a vendégek lendületét. A hajrában így már ismét elhúztak a somogyiak, Radnai Luca ászával szettlabdához jutottak, majd Marija Skoric hibájával a második felvonást is megnyerték.

A harmadik etap elején felváltva estek a pontok, de aztán 3–3 után hat egységgel elhúztak a hazaiak. Egyszer sem inogtak meg, hamar 17–8-at mutatott az eredményjelző, így már több csere is pályára lépett kaposvári oldalon. A hajrában egyre csak nőtt a különbség, már tizenhárommal vezettek a somogyiak, szétesett a Diósgyőr játéka, mely egy szettlabdát még hárítani tudott, de aztán végül tizenkét ponttal nyert a KNRC, mely így győzelemmel zárta az alapszakaszt.

Kaposvári NRC–DVTK ONGROPACK (–12, –19, –13)

Kaposvár Aréna, 340 néző. Vezette: Tillmann, Barabás.

KNRC: Martin 2, Szedmák 7, Radnai 6, Dias 14, Hurst 13, Vilvert 16. Csere: Rády (liberó), Nicolai, Godó 1, Maiorano 2, Sahin 1. Vezetőedző: Vincent Lacombe.

DVTK: Hegyi 1, Prosvirina 4, M. Einarsdóttir 4, Egri K. 6, Horváth 3, Skoric 6. Csere: Kundrák (liberó), H. Einarsdóttir 2, Kalmár, Hollósi 1, Jovanovic, Egri B. Vezetőedző: Németh Szabolcs.