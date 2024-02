Nem a legerősebb csapatával utazott Paksra a Kaposvári Rákóczi FC, amely a hetedik téli felkészülési mérkőzését a Paksi FC második csapata ellen vívta. Székely Tibor, a zöld-fehérek vezetőedzője ugyanis több labdarúgóját is pihentette, helyettük a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U19-es együttesének játékosai kaptak szerepet. A somogyiak így egy elég szokatlan, felforgatott összeállításban kezdtek, ráadásul egy komolynak tűnő sérülés miatt még ezt is meg kellett bontania Székely Tibornak, ugyanis Pintér Máté egy nagy rúgást kapott a térdére, s nem tudta folytatni a játékot. A kaposváriak minden nehézség ellenére egy ki-ki meccset tudtak vívni a paksiakkal, több nagy helyzetük volt, kapufát rúgtak, a hálóba viszont csak egyszer találtak be Nicoló Mazzonetto révén. Ezzel szemben a hazaiak négy gólt is szereztek, így visszavágtak a Rákóczinak a három-egyes vereségért.

Vegyes csapattal utaztak

Székely Tibor: – Egy elég vegyes csapattal utaztunk, melyben elsősorban az akadémián nevelkedő fiatalok, illetve az első csapatból eddig kevesebb percet játszó labdarúgók kaptak lehetőséget, hogy ők is megkapják a meccsterhelést és felzárkózzanak a többiekhez. A Ferencváros elleni kupatalálkozóra készülő fiatalok jó teljesítményt nyújtottak, azonban az idősebb játékosoktól egy picit többet vártam, mert úgy gondolom nekik kéne húzniuk a fiatalokat. Ennek a meccsnek is bőven tanulsága.