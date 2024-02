Nem úgy indult, hogy simán nyerik a szomszédvári rangadót a csurgóiak, ám a második játékrészben már nem tudtak felnőni a feladathoz a házigazdák. Hét eladott labdával, három technikai hibával és két kihagyott hetessel hozták le ezt a harminc percet, pontosabban Füstös védte Sztraka és Tóth Levente kísérletét, ráadásul Holló is bemutatott kilenc védést. Két rontott büntető már általánosnak mondható tőlük idén, hisz minden találkozón megtörtént eddig. Szegény embert az ág is húzza; Molnár piros lappal a harmincötödik percben kiállni kényszerült. Meg kell jegyezni, remekül védekezett Baranyai Norbert együttese, mely akár nagyobb arányú sikert is arathatott volna, ám Deményi hat védéssel zárt a szünet után, ami bravúr volt tőle, mert sokszor hozták kiszolgáltatott helyzetbe a társak. A meccset jól kezdték a balatoniak, a 12. percben vezettek első alkalommal a vendégek (4–5), amit meg is őriztek a hajráig (11–12), amikor Tóth hetesével (12–12), illetve Szücs akciógóljával (13–12) fordítottak Sótonyi László tanítványai és ezt a minimális előnyt meg is őrizték a szünetig. Hazai oldalon Dely és Tóth Levente négyszer találtak be, utóbbi háromszor hetesből, Karai volt még, aki háromig jutott, Deményi pedig hat védésig, a vendégeknél Tóth Péter dobott négyet, Papp pedig hármat, Holló pedig hat hárítást tett bele a közösbe.