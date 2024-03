Csak kilenc játékossal kelt útra a Fino Kaposvár alakulata a fővárosba. Már a hétvégi Magyar Kupa-döntőre készülve felmentést, pontosabban pihenőt kapott a volt válogatott Magyar Bálint, Baróti Árpád, Hubicska Patrik, Bozóki Bence, és a kubai Quevedo Hernández Hermes sem volt ott a buszon. De a csapatkapitány Bögöly Gábor, valamint az orosz Stepan Novoselov is a cserepadon foglalt helyet. Így a Zarka Márton, Tóth Gábor, Iván Bence, Kalmár Ákos, Laczó Bálint és Lescay Favier Tomas Alejandro alkotta hatos fogat lépett pályára, míg a liberó Eördög Bálint volt.

A nyitó játszmában végig a házigazda Bp. Pénzügyőr SE csapata irányította a játékot. A tartalékos somogyiak próbálták tartani a lépést ellenfelükkel, s a hajrában sikerült egyenlíteni. A végjáték azonban megint csak a fővárosiaké volt. A folytatásban az első pontot a Pénzügyőr gyűjtötte be, de gyorsan átvette a vezetést a Fino, és sokáig tudta őrizni a kiharcolt előnyét. Megint 18–18-nál volt a fordulópont; innentől kezdve már csak három pontot tudott begyűjteni a Fino Kaposvár.

Az első két elveszített szett után magára talált a kaposvári együttes. A harmadik felvonásban 10–10, a negyedikben pedig 15–15 után vették át a mérkőzés irányítását, s mindkét szettet magabiztosan húzták be. A mindent eldöntő utolsó, rövidített ötödik játékrészben a hazaiak ragadták magukhoz a kezdeményezést. Villámgyorsan három pontos előnyt harcoltak ki, s akkor is ennyivel vezettek, amikor térfelet cserélt a két csapat. Már 12–10-re ment a Pénzügyőr, amikor megrázta magát a kaposvári társaság. Egymás után négy pontot szereztek, s ezzel valójában el is döntötték a 104 perces ütközet sorsát.

Erősen gyanítható, hogy az egy híján 30 pontot termelt Kalmár Ákos új egyéni csúcsot állított fel, s ugyanez igaz a kerek 15 pontot szerzett Tóth Gáborra is. A kubai légiós Lescay Favier Tomas Alejandro is eredményesebb volt, mint a hazai csapat pontkirálya: Lescay 13, a másik oldalon csereként érkezett Solti Péter Miklós pedig 12 pontot gyűjtött.

Bp. Pénzügyőr SE–Fino Kaposvár 2–3 (23, 21, –18, –21, –13)

Budapest, Pénzügyőr-sportcsarnok, 80 néző. Vezete: Gyulai G., Bátkai-Katona Á.

Bp. Pénzügyőr SE: Tóth K. (5), Hajós A. (6), Mihálovits (10), Kovács Z. (6), Kiss D. (6), Kövessy (7). Csere: Feliciano (liberó), Kozhuharov (liberó), Székely P. (–), Solti (12), Kispál (6), Majoros B. (9), Szalai K. (10). Vezetőedző: Jókay Zoltán. Edző: Weczera Csaba.

Fino Kaposvár: Zarka M. (4), Tóth G. (15), Iván B. (4), Kalmár Á. (29), Laczó B. (3), Lescay (13). Csere: Eördögh (liberó), Bögöly (2), Novoselov (–). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 5–3, 8–3, 8–6, 10–7, 15–12, 18–18, 20–18, 24–22, 25–23 (24 perc).

2. játszma: 1–0, 1–5, 3–7, 6–7, 7–10, 7–12, 10–15, 12–15, 15–18, 18–18, 20–19, 21–21, 25–21 (22 perc).

3. játszma: 2–0, 2–3, 4–3, 5–4, 7–4, 8–8, 10–8, 10–15, 15–20, 17–23, 18–25 (20 perc).

4. játszma: 4–4, 6–4, 10–8, 11–11, 15–13, 15–18, 17–18, 17–20, 20–24, 21–25 (22 perc).

5. játszma: 3–0, 5–2, 8–5, 10–8, 12–10, 12–14, 13–15 (16 perc).