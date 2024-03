– Chema Rodríguez szövetségi kapitánnyal szerződést hosszabbítottunk 2028. augusztus 31-ig – kezdte Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke, utalva arra, hogy a spanyol szakember a Los Angeles-i olimpiáig irányítja a magyar férfi kézilabda-válogatottat. – Ez egy négy évet felölelő ciklus és azért gondolkodtunk olimpiai ciklusban, mert személyében olyan szövetségi kapitányt találtunk, aki eredményeket szállít nekünk és az eredményeket nem csak abban mérjük, hogy hányadik helyen végzünk, hanem abban is, hogy a fiataljainkat – akik most kerülnek a nemzetközi mezőnybe – használja és felépíti nekünk – indokolta a döntést az MKSZ első embere.

– Nagyon boldog vagyok, hogy aláírhattam az új szerződésemet új időtartammal. Most több időt tölthetek a csapattal. A játékosokkal és a szövetséggel olyanok vagyunk, mint egy család és mindenki boldog, amikor folytathatja a családjával. Számomra is ez a legjobb. Köszönöm a szövetségnek, hogy megadta a lehetőséget a folytatásra, és azt is, hogy játékos-pályafutásom befejezése után is lehetőséget adott nekem – mondta már az ünnepélyes aláírást követően Chema Rodríguez.

Chema Rodríguez 2012-ben érkezett Magyarországra játékosként, amikor az Atlético Madridtól a Telekom Veszprémhez igazolt. A spanyol irányító öt évet töltött a bakonyiaknál, majd játékoskarrierjét Franciaországban fejezte be. Még aktív volt, amikor 2019-ben, Gulyás István mellett a magyar válogatott másodedzője lett, 2022 tavasza óta pedig szövetségi kapitányként irányítja a nemzeti csapatot. Az eredmények szépen jöttek, a félig hazai rendezésű, 2022-es Európa-bajnokság kivételével valamennyi világversenyen jól teljesített a csapat, és látható volt a fejlődés.

Előbb a 2020-as kontinensviadalon kilencedik, majd az egy évvel későbbi egyiptomi világbajnokságon ötödik lett a megfiatalított nemzeti együttes, amelynek akkor még Gulyás István volt a kapitánya. Az addigi másodedző Chema Rodríguez kinevezése óta a 2023-as vb-n nyolcadik helyen végzett a gárda, kiharcolva az olimpiai selejtezőtornán való indulást, az idei Eb-n pedig az ötödik helyet szerezte meg, ami a magyar válogatott történetének legjobb helyezése volt. 2020-tól 2023 nyaráig irányította a portugál Benficát is, de tavaly nyár óta már főállású magyar kapitány.