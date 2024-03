A Toponár–Kaposfüred szomszédvári rangadó is gól nélküli döntetlennel zárult, ami a vendég fürediekre nézve hízelgő, lévén a házigazda toponári együttes 14 ponttal előrébb jár. A Kadarkút egy perccel a rendes játékidő letelte előtt biztosította be 2–1-es győzelmét az újonc Barcs otthonában, míg az idén még ugyancsak százszázalékos, tavalyi bajnok és listavezető Nagyatád könnyedén nyert 6–0-ra a sereghajtó Segesd ellen. Vukan Nikolics duplájával már az első négy perc után két góllal ment a házigazda atádi alakulat, amelyet az első játékrészben még megtoldottak kettővel. A 6–0-ás végeredmény bő órányi játék után alakult ki; a folytatásban már visszavett az iramból az atádi csapat.

A vasárnapi folytatásban a Juta nyolc góllal tömte ki a Balatoni Vasast, míg a Somogysárd és a Nagybajom nem tudott a kapuba találni, így a bajomiak sem százszázalékosak már. A Balatonkeresztúr Tabon szerezte meg idei első győzelmét, míg a Csurgó Öreglakon gyűjtötte be roppant magabiztosan mindhárom bajnoki pontot.

Fotó: Muzslay Péter

A 19. forduló eredményei

Balatonlelle–Marcali 0–0

Balatonlelle. Vezette: Czár K.

Balatonlelle: ifjabb Posza Zs. – Soóky R., Kelemen K., Fazekas Á., Körmendy K., Balogh B. (Kertész Zs. 87.), Kovács K. (Barczi L. 68), L. Silva, Országh B., Németh J., Hegedűs Gy. Edző: Kenéz Szabocs.

Marcali: Képíró K. – Varga D. (Klotz Á. 54), Garai F. (Bojtor N. 90+1.), Balogh L., Szántó Zs. (Varga B. 78.), Kollár M., Bradics T., Mészáros D., Czobor D. (Péterfi Á. 73.), Kiss D., Szabó D. Edző: Virág Krisztián.

A Marcali ifjúsági csapata szabadnapos volt.

Nagyatád–Segesd 6–0 (4–0)

Nagyatád. Vezette: Erdelecz J.

Nagyatád: M. Paunovics (Gál E. 63.) – Tratnyek D., Kollár D. (Ribarics R. 80.), N. Vrban, Galamb D. (Mózsi M. 70.), Horváth P., V Nikolics (Juhász Á. 59.), Fazekas Á. (Kovács K. 59.), Koósz Z. (Fehér M. 80.), Pákai G. (Pati M. 59.), Horváth F. Edző: Papp Zoltán.

Segesd: Horváth D. (Kozma G. 83.) – Imrei M., Dein A., Kuti R., Szeszán A.(Koczor E. 80.), Kuti I.. (Vass M. 78.), Ruppert B., Ámon B., Csatlós D., Földesi G. (Balogh B. 58.), Horváth A. Edző: Nagy Attila István.

Gólszerzők: V. Nikolics 2 (1. és 4.), Horváth P. 2 (14. és 63. – minkettőt 11-esből), Galamb D. (24), Koósz Á. (51.),

A Segesd ifjúsági csapata szabadnapos volt.

Toponár–Kaposfüred 0–0

Toponár. Vezette: Tóth B.

Toponár: Herman B. – Neubauer M., Pető T., Ivusza T., Kovács P., Ivusza G., Laczkó D., Decsi R. (Stier M. 90.), Fila J., Baranyi D., Tóth V. (Péter D. 77.). Edző: Keller Imre.

Kaposfüred: Czebei Á. – Csiszár T., Ballerini G., Tóth T. (Szulimán M. 11.), Kovács R., Szántó B., Csimszi Z. (Varga L. 63.), Kelemen Á. (Somlai D. a szünetben), Sipos A., Hornyák D., Károli Gy. (Dervalist S. 72.). Edző: Széchenyi Attila.

Az ifjúsági mérkőzésen: Toponár–Kaposfüred 3–2 (1–1).

Barcs–Kadarkút 1–2 (0–1)

Barcs. Vezette: dr. Hegedüs I.

Barcs: Kovács Á. (Banicz Barnabás a szünetben) – Orsós I., Orsós Sz., Tompa I., Horváth L., Wuts A. (Lantos Z. 67.), Kocsis P., Banicz Benjamin (Horváth M. 81.), Schenker T. (Jakab J. 86.), Miskovics P., Andosics A. Edző: Minor Levente.

Kadarkút: Strublics J. – Albrecht B., Horváth R., Salamon P. (Vangyia A. 58.), Ferenczi M., Sárközi K., Gyaja B. (Knippl Z. 89.), Balogh Á., Horváth M., Kovács G., Németh D. Edző: Pintér Gergő.

Gólszerzők: Tompa I. (73.), illetve Balogh Á. (7.), Sárközi K. (89.).

Az ifjúsági mérkőzésen: Barcs–Kadarkút 12–0 (5–0).

Tab–Balatonkeresztúr 1–3 (0–1)

Tab. Vezette: Balikó Z.

Tab: Horváth J. – Szabó Á., Naász B., Ladiszlai K., Réder F., Süveggyártó D., Németh D., Magas V., Teplán L. (Tábori T. 55.), Vida A., Pretz G. Játékosedző: Ladiszlai Krisztián.

Balatonkeresztúr: Oszter M. – Bartha M., Papp K., Kis-Balázs R. (Horváth S. 70.), Lajtai B., Bakos P. (Bogdán T. 49.), Kozma M., Suchmann D., Horváth D., Wolf B., Nagy P. Játékosedző: dr. Gelencsér András.

Gólszerzők: Naázs B. (64.), illetve Bakos P. (19.), Lajtai B. (58.), Papp K. (62.).

Az ifjúsági mérkőzésen: Tab–Balatonkeresztúr 2–1.

Juta–Balatoni Vasas 8–0 (4–0)

Juta. Vezette: Németh D.

Gólszerzők: Kollega K. 3, Mozsgai G. 2 (egyet 11-esből), Sólyom G., Vadas Z., Varga D.

A Balatoni Vasas ifjúsági csapata szabadnapos volt.

Somogysárd–Nagybajom 0–0

Somogysárd. Vezette: Agócs Á.

Az ifjúsági mérkőzésen: Somogysárd–Nagybajom 1–8 (0–2).

Öreglak–Csurgó 0–3 (0–2)

Öreglak. Vezette: idősebb Posza Zs.

Gólszerzők: Pál (11-esből), Holoda M., Fenvesi Sz.

Az ifjúsági mérkőzésen: Öreglak–Csurgó 0–4.

MESTERLÖVÉSZEK A góllövőlista élcsoportja: 1. Bradics Tamás (Marcali) 21 gól; 2. Bene Zsombor (Balatoni Vasas) 20 gól; 3–4. (hltversenyben) Vukan Nikolics (Nagyatád) és Orsós Viktor Márk (Kaposfüred) 14 gól; 5–7. (holtversenyben) Németh János Attila (Balatonlelle), Kelemen Kevin (Balatonlelle) és Simon Róbert (Kadarkút) 13 gól; 8–11. (holtversenyben) Laczkó Dávid József (Toponár), Decsi Richárd (Toponár), Palkovics Tamás (Somogysárd) és Boros Tamás (Csurgó) 12 gól; 12–16. (holtversenyben) Dekanics Márk (Nagyatád), Balogh László (Marcali), Ivusza Gábor (Toponár), Kálazi Tamás Bálint (Balatoni Vasas) és Tompa István (Barcs) 11 gól; 17–19. (holtversenyben) Horváth Péter (Nagyatád), Márton András (Nagybajom) és Pető Tamás (Toponár) 10 gól.