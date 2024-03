Hétközi fordulóval folytatódott a bajnokság a Kaposvári VK kiemelt utánpótláscsapatai számára. A felsőházban szereplő kaposvári fiatalok a Csik Ferenc Versenyuszodában fogadták a fővárosi OSC együtteseit, melyek közül az ifjúsági csapat csak nagy küzdelem árán tudta elvinni a három pontot Kaposvárról. A somogyi fiatalok ugyanis az első két negyedben még döntetlenre álltak, azonban a fordulás után kétgólos hátrányba kerültek, amit minden igyekezetük ellenére sem tudtak ledolgozni.

A serdülők már nem tudták ilyen szoros meccsre késztetni a vendégeket, akik az első negyedben lenullázták a folytatásban is négy gólt szerző hazaiakat.

A Prikidánovács Nándor vezette gyermek csapat, amely Szolnokon megszerezte az első győzelmét az újabb pontszerzéshez is közel állt, hiszen megnyerte az első, illetve az utolsó negyedet is, de a másodikban nem talált a kapuba, ez pedig vereséghez vezetett.

Fiú ifjúsági országos bajnokság, középszakasz, felsőház, 5. forduló

Kaposvári VK–Genesys OSC Újbuda 10–12 (3–2, 2–3, 3–5, 2–2)

A kaposvári gólszerzők: Somogyvári Á. 3, Schatz L. 3, Vadas Á. 2, Vörös T., Märcz P.

Fiú serdülő országos bajnokság, középszakasz, felsőház, 5. forduló

Kaposvári VK–Genesys OSC Újbuda 4–17 (0–3, 1–4, 2–5, 1–5)

A kaposvári gólszerzők: Parádi Z. 2, Majnik Zs., Szalmás B.

Fiú gyermek országos bajnokság, középszakasz, felsőház, 5. forduló

Kaposvári VK–Genesys OSC Újbuda 10–12 (4–3, 0–3, 3–4, 3–2)

A kaposvári gólszerzők: Hegedüs Balázs 3, Part K. 2, Tóth N. 2, Gregorovics M., Hugó D., Hegedüs Barna.