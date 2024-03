A 22 éves balátlövő az M4 Sportnak elmondta, hogy a váciak már tavaly is megkeresték, a csapat pedig mindig szimpatikus volt számára, illetve sok játékost ismer a jelenlegi keretből.

– Az is mellette szólt, hogy nagyon tetszettek a szakmai stáb által felvázolt tervek. Mindig is fiatal, lendületes csapat volt a Vác, amely ott van a tabella elején – mondta Juhász Gréta.

Hozzáfűzte, a saját fejlődése szempontjából nagy lépés lesz, hiszen lehetséges, hogy a nemzetközi kupaporondra is kiléphet új együttesével.

– Stabil teljesítményt szeretnék nyújtani, és remélhetőleg bőven fogok játéklehetőséget kapni – fogalmazott Juhász.

A junior Európa-bajnok és junior-világbajnoki ezüstérmes balátlövő tavaly áprilisban az Izland elleni világbajnoki selejtezőn mutatkozott be a felnőttválogatottban, amelyben eddig 12-szer szerepelt, és ott volt a decemberi világbajnokságon is. A nemzeti csapat április 11. és 14. között a debreceni Főnix Arénában Svédország, Japán és Kamerun társaságában olimpiai selejtezőt játszik, a párizsi ötkarikás játékokra az első két helyezett jut ki.

Juhász szerint kedvező csoportba kerültek, hiszen a svédekkel a közelmúltban már találkoztak, és voltak időszakok, amikor pariban voltak velük, ezeket a szakaszokat kell meghosszabbítaniuk.

– A japánok eléggé kétarcúak, meglepték az ellenfeleiket a vb-n. Izgalmas és érdekes lesz felkészülni rájuk, mert nagyon eltérő stílusban kézilabdáznak, de a hazai pálya hatalmas löketet ad számunkra – emelte ki Juhász Gréta.

Juhász Gréta 2016 és 2021 között a Nemzeti Kézilabda Akadémia növendéke volt. A Váci NKSE összesen hét játékos szerződtetését jelentette be, köztük a balszélső Wald Kíráét is, aki a jelenleg is zajló idény előtt a Siófok KC együttesétől érkezett a NEKA-hoz.