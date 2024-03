Az újonc Bp. Testnevelési Egyetem SE társulata abszolút nem keltette megszeppent csapat benyomását szombaton este a bajnoki címvédő Fino Kaposvár otthonában. Eleinte fej-fej mellett haladt a két csapat; rendre csak egy pont volt a különbség köztük. Aztán belelendült Baróti Árpád, s máris kezdett nőni a házigazda somogyiak előnye. A nyitó játszmában mindösszesen csak egyetlen ászt láthattunk, a két társaság ellenben összesen 11-es rontott.

A második játékrészben a vendég fővárosiak ütőgépe, az előző szezonban még a Fino Kaposvár soraiban szerepelt Tóth Kristóf volt a pontfelelős. Csapata pontjanak a harmadát ő jegyezte; a maradékot a csapattársai gyűjtötték, míg a hiányzó egyharmadnyi pont a kaposvári hibák révén született. Ez a szett is úgy alakult, mint az előző azzal a különbséggel, hogy most a TF két ponttal többet – egészen pontosan 21-et – tudott begyűjteni.

A játék képe alapján két szettig bírta erővel és szuflával a Bp. Testnevelési Eyetem SE együttese a somogyi megyeszékhelyen. A harmadik, utolsó felvonásban a hazaiak szorgosan gyűjtögették a pontjaikat, amire nem igazán tudott válaszolni a fővárosi úonccsapat: a vége kiütéses játszmagyőzelem lett. Az egy perc híján egy órán át tartó találkozó utolsó pontját a mezőny legponterősebb játékosa, Hubicska Patrik ütötte be.

Hubicska mellett a másik szélsőütő, a csapatkapitány Bögöly Gábor sem fukarkodott a pontokkal. Baróti Árpád – akinek a lába a második játékrész elején megsérült, de a pályán maradt – láthatóan szigorúan csakis annyit adott ki magából, ami feltétlenül kellett. A két center – az orosz Stepan Novoselov és a kubai Lescay Favier Tomas Alejandrót felváltó Iván Bence – szintén ponterősen játszott. A karmester Magyar Bálint jól mozgatta az együttest, miközben két méretes takarót is kiosztott, s a liberó Bozóki Bence is hozta a formáját. A cserepadról érkező játékosok is – Kalmár Ákos, továbbá a saját nevelésű Zarka Márton és Eördögh Bálint – jól tették a dolgukat a pályán.

A már alapszakaszgyőztes Fino Kaposvár szerdán este 20 órakor Budapesten a Kőér utcai sportcsarnokban a Pénzügyőr SE vendége lesz, majd rá négy napra, vasárnap következik a várva várt Magyar Kupa döntője, ahol 19.15 órakor a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika együttese lesz az ellenfél.

Fino Kaposvár–Bp. Testnevelési Egyetem SE 3–0 (19, 21, 7)

Kaposvár Aréna, 700 néző. Vezette: Nagy Zs., Szabó P.

Fino Kaposvár: Magyar B. (5), Hubicska (14), Novoselov (5), Baróti (9), Bögöly (10), Lescay (1). Csere: Bozóki (liberó), Eördögh (liberó), Zarka M. (–), Iván B. (5), Kalmár Á. (1), Tóth G. (–). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

Bp. Testnevelési Egyetem SE: Tóth M. (1), Balázs B. (3), Füzék (1), Tóth K. (9), Gebhardt N. (7), Quintz (3). Csere: Laczi (liberó), Tepszics Á. (liberó), Mihucz (3), Horváth B. (3), Knobloch (–). Vezetőedző: Nagy Gergely. (Játékos)edző: Fenyő Balázs.

A mérkőzés alakulása.

. játszma: 5–4, 10–8, 15–10, 20–15, 23–18, 25–19 (19 perc). . játszma: 4–5, 10–8, 15–12, 20–17, 23–20, 25–21 (23 perc). . játszma: 3–0, 5–2, 10–3, 15–5, 20–5, 23–6, 25–7 (17 perc).

További eredmények: Dunaújvárosi KSE–Bp. Pénzügyőr SE 0–3 (–16, –12, –15); Vidux-Szegedi RSE–Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn 0–3 (–18, –15, –22); Miskolci EAFC-Peka Bau–Debreceni EAC 0–3 (–24, –18, –24); GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika–Kecskeméti RC 1–3 (–24, –23, 15, –23).

A Dág KSE–Bp. MAFC-BME mérkőzést vasárnap 15 órakor játsszák.