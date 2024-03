A Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában sem fukarkodtak a gólokkal a csapatok; igaz, most csak valamivel több, mint négy volt az átlag. Az éllovas és idén még továbbra is veretlen Nagyatád Kaposfüreden rendezett gólfesztivált – a fürediek a legutóbbi két bajnoki fellépésükön 14 gól kaptak –, míg a Marcali otthon a Csurgót verte 4–0-ra. Előbbi találkozón Vukan Nikolics, utóbbin pedig a gólkirályi címre pályázó Bradics Tamás volt eredményes háromszor is. A Nagybajom a Balatonlellét, a Balatoni Vasas pedig az újonc Barcsot verte egyaránt 3–0-ra; utóbbi találkozón majd egy teljes félidőn át emberhátrányban játszott a vendég Dráva-parti együttes Banicz Benjamin kiállítása miatt. A Kadarkút rendesen megszenvedett a három bajnoki pontért: a kerek 11 játékossal érkezett, azaz végig csere nélkül játszó Öreglak vezetett bő egy órán keresztül. A házigazda Kadarkút a 75. percben egyenlített ismét, majd a 86. percben Albrecht Benedek találatával kicsikarták a győzelmet.