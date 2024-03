Az alapszakasz győztese, a Fino Kaposvár a nyolcadik Dág KSE csapatával mérkőzik (a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn a Magyar Kupa-bronzérmes Kecskeméti RC, a Debreceni EAC a Bp. Pénzügyőr SE, a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika pedig a Bp. MAFC-BME együttesét fogadja egyaránt 18 órakor). A második kört március 19-én, kedden, míg a harmadikat újabb három nap elteltével, március 22-én, pénteken rendezik majd.

A Fino idegenben kezd

A negyeddöntők a bajnoki alapszakaszban előrébb végzett csapatok otthonában kezdődnek – kivéve a Fino Kaposvár–Dág KSE párharc első felvonását. Mivel szombaton este lesz a Kaposvár Arénában a Kometa KKK–OSE Oroszlány kosármeccs, így a két csapat felcserélte egymással a pályavásztói jogot; vagyis szombaton 18 órakor Dágon, pontosabban az esztergomi Suzuki Arénában kezdődik az egyik fél három győzelméig tartó sorozat, míg a második és a harmadik mérkőzés lesz majd Kaposváron.

Az Extraliga öt újonca közül a Dág KSE szerepelt a legjobban, s a többi újonccsapattal ellentétben a legjobb nyolc között folytathatják. Nincs külföldi légiósuk, viszont van két válogatott játékosuk: a Buzás Miklós Dániel edző irányította együttesben Flachner Dániel nyolcszor, Krupánszki Olivér pedig háromszor ölthette magára a címeres mezt. Öt játékosuk is szerepelt az utánpótlás-válogatottban: Sow Ábrahám, Kun Benedek és Szabó Bence, míg a saját nevelésű, egyaránt a 17. életévében járó Molnár Tamás és Pongó Zalán összesen 84 alkalommal ölthette magára a korosztályos válogatott szerelését. Érdekesség, hogy Szabó Bence korábban már volt bajnokcsapat tagja: hét évvel ezelőtt, még 2017-ben a Fino Kaposvár játékosaként ünnepelhetett bajnoki címet.

A bajnoki alapszakaszban mindkétszer – előbb Kaposváron, majd Dágon – magabiztosan nyert bő egy óra alatt a Szlobodan Prakljacsics, Demeter András György edződuó vezényelte kupagyőztes Fino társulata, s most a bajnoki negyeddöntőben is ezt várjuk tőlük.