Kaposvári oldalon nem igazán változott a képlet, vagyis Baróti Árpád és az egész szezonban végig sérüléssel bajlódó kubai légiós Quevedo Hernández Hermes most is a kispadon foglalt helyet. Quevedo honfitársa, Lescay Favier Tomas Alejandro szintén nem kezdett, de a második játszmától lehetőséget kapott. A Dág KSE viszont mondhatni egy teljesen más csapattal állt fel a Kaposvár Arénában, mint három nappal korábban. Most eljött a válogatott Krupánszki Olivér és Flachner Dániel, mint ahogy a Kaposváron nevelkedett Szabó Bence és Sow Ábrahám is, s a liberójuk is más volt Farkas Róbert Zsolt személyében.

A nyitó játszmát a vendég dágiak kezdték jobban, de a házigazda Fino Kaposvár gyorsan magához ragadta a kezdeményezést és átvette a vezetést. Innentől kezdve végig vezetve húzta be az első felvonást a somogyi együttes. A második játékrészben aztán az orosz centert, Stepan Novoselovot Lescay váltotta. Itt is a Fino irányította a játékot és uralta a mérkőzést. Ekkor láthattuk a meccs talán legszebb pillanatát, amikor is HubicskaPatrik egy elérhetetlennek tűnő labdát lábbal mentett. A harmadik, utolsó játékrészben már kijött a két csapat között meglévő valós tudáskülönbség. Egyre csak nőtt a kaposváriak előnye, miközben a vége felé beállt a fiatal Tóth Gábor is, aki ennek örömére mindjárt szerzett két pontot.

A 64 percig tartó mérkőzés pontkirálya Hubicska Patrik volt 15 ponttal, míg Kalmár Ákos eggyel kevesebbet szerzett. A Fino Kaposvár szettveszteség nélkül elsőként jutott a legjobb négy közé. Hogy melyik csapat lesz a bajnoki elődöntőben az ellenfele, az attól függ, hogy melyik együttes kerül ki győztesen a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika–Bp. MAFC-BME párharcból. Jelenleg 1–1-re áll a két csapat párviadala, s a harmadik meccset szombaton este játsszák Barcikán.