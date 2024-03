Az Investment Közutasok Kaposvári TK felnőtt- és ificsapata is vereséget szenvedett Répcelakon a férfiteke Szuperliga 16. fordulójában. De még mindkét társulatnak a saját kezében van a sorsa.

Az ifjúságiak összecsapásán szerencsés győzelmet arattak a hazaiak, hiszen mindössze négy fával bizonyultak jobbnak. Hiába nyert mindkét fél négy-négy szettet, a több ütött egységgel a répcelakiak zsebelték be a pontokat. De továbbra is az Investment Közutasok Kaposvári TK fiataljai vezetik a bajnokságot, s a hátralévő két meccsen elég nekik egy siker ahhoz, hogy a dobogó legfelső fokára állhassanak fel.

A felnőtteknél Farkas Sándor ugyan 611 fát szerzett, ellenfele Danóczy Richárd viszont 634-et, így a vasiaké lett a pont. Az első sor második párharcát is a házigazda nyerte, így 2–0-ra vezetett. A folytatásban Kovács Gábor és Botházy Péter sem tudta felülmúlni riválisát, ami azt jelentette, hogy a vendéglátók behozhatatlan előnyre tettek szert. A végén Pintér György és Németh Máté állt dobóállásba a somogyiaknál, előbbi 629, míg utóbbi 606 fáig jutott, ám ez a remek teljesítmény is csak egy-egy szettre volt elég.

A mérkőzés krónikájához tartozott, hogy a Répcelak megdöntötte idénybeli csúcsát, hiszen összesen 3750 fát hoztak össze. Azaz ezen a találkozón nekik minden, míg ellenlábasuknak szinte semmi sem jött össze. A mögöttünk hagyott játéknapon gyorsan el kell felejteni a kaposváriaknak, s csak a következő feladatokra kell koncentrálniuk, hiszen még mindig jó helyzetben vannak.

A forduló másik rangadóján a Szeged a hajrában kapott ki Zalaegerszegtől, ráadásul otthon, ezért még mindig az investmentesek a listavezetők, s ha jövő szombaton otthonukban legyőzik a Rába ETO Győr SE-t, akkor már biztos a dobogó második foka. S a döntőnek is beillő összecsapást, mely az aranyéremről dönt majd, Szegeden játszák.

Répcelaki SE–Investment Közutasok Kaposvári TK 8–0 (3750–3572)

Eredmények: Danóczy Richárd 634–Farkas Sándor 611 (2:2); Tóth Áron 614–Sziklási Tibor 559 (4:0); Bíró Patrik 655–Kovács Gábor 596 (4:0); Molnár Pál 613–Botházy Péter 571 (3,5:1,5); ifj. Móricz Zoltán ifj. 639–Pintér György 629 (3:1); Somodi Károly 598–Németh Máté 606 (3:1).

Az ifjúsági mérkőzésen: Répcelaki SE–Investment Közutasok Kaposvári TK 3–1 (1073–1069). Eredmények: Kiss Bence 476–Ripli Barnabás 500 (1:3); Simon Szabolcs 597–Juhász Bence 569 (3:1).

A férfiteke NB II. Nyugati csoportjában szereplő Investment Közutasok Kaposvári TK II. az AD Flexum TKE pályáján kapott ki.

AD Flexum TKE–Investment Közutasok Kaposvári TK II. 6,5–1,5 (3107–3052)

Eredmények: Ledó Zoltán 515–Kis Richárd 509 (2:2); Nagy Lajos 515–Nagy Gergő (Fajtai Arnold) 488 (2,5–1,5); Szalai Barnabás 494–Ripli Benedek 494 (2:2); Virág Péter 515–Kálny Krisztián 502 (3:1); Nagy Balázs 543–Németh Tibor 528 (3:1); Artner Ferenc 525–Illés Richárd 531 (2:2).