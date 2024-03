Nekünk az egész bajnokság egy próbatétel és a határaink feszegetése mentálisan és fizikálisan is, hiszen rengeteg fiatal van a csapatunkban, akik, korukat meghazudtolva, ma is kulcsszerepet vállaltak a végjátékban. Ezúttal is azt kaptam, amit vártam: egy harcias, fegyelmezett együttest, mely egyre többet tud a kézilabdáról. Elégedett vagyok a teljesítménnyel, ahogy azzal is, a végén még arra ügyeltünk, az egymás elleni mérleg nekünk kedvezzen. Még mindig a saját kezünkben van a sorsunk, s amíg ez így van, addig nem lehet olyan nagy baj.