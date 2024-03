– Nehéz arra alapozni, hogy a Paksban lesznek-e visszajátszók, hiszen ez mindig változik – tette hozzá Ekker Milán. – Ezzel nem is foglalkozunk, hiszen bárki is játsszon ellenünk, mindent meg fogunk tenni az újabb hazai győzelemért.

A kaposváriak zsinórban három meccset nyertek és az így szerzett kilenc ponttal egy helyet előreléptek a tabellán, ahol jelenleg az ötödik helyen állnak, csupán két pontra a jelenleg harmadik Dunaföldvártól.

– Minél előbb szeretnénk végezni a tabellán, ezért a célért mindent meg is teszünk – hangsúlyozta Ekker Milán.

A Paks II., amellyel a Rákóczi kétszer is összecsapott a téli felkészüli időszakban, a nyolcadik helyről érkezik a Rákóczi Stadionba. A tavaszi idényben egy vereség, egy döntetlen és egy vereség szerepel a Kind István vezette gárda neve mellett, amely ez egyik legtöbb gólt kapta a bajnokságban.