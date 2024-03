A vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság hétvégi körében több nagy érdeklődéssel várt összecsapást is rendeznek. Az élre a Kadarkút–Balatonlelle ütközet kívánkozik, de ugyancsak érdekesnek és izgalmasnak ígérkezik a szintén szombaton délután esedékes Marcali–Toponár találkozó is.

A 20. forduló párosítása

Szombat – 15 óra:

Kadarkút–Balatonlelle

A Kadarkút 2024-ben még százszázalékos a bajnoki pontvadászatban. A lelleiek is veretlenek, de legutóbb hazai pályán a Marcali ellenében ponto(ka)t veszítettek. Ráadásul szombaton délután a Kadarkút játszik hazai pályán.

Szombat – 15 óra:

Csurgó–Nagyatád

Igencsak vaskos meglepetés lenne, ha az előző szezon bajnoka és most is listavezető nagyatádi alakulat nem gyűjtené be mindhárom bajnoki pontot Csurgón.

Szombat – 15 óra:

Marcali–Toponár

Ez is rangadó! A hazai pálya kétségkívül az idén még veretlen Marcali mellett szól.

Szombat – 15 óra:

Nagybajom–Tab

A Tab a bajnoki pontvadászatban ebben az évben még nem tudott pontot szerezni. Szombaton délután a veretlen Nagybajom otthonában sincs erre esélyük.

Szombat – 15 óra:

Balatoni Vasas–Somogysárd

A Balatoni Vasas két hete tíz gólt gurított a sereghajtó Segesdnek, legutóbb viszont nyolcat kaptak Jutában. Most megint a Balatoni Vasas a pályaválasztó, de a Somogysárd masszív – és nem mellesleg döntetlen-specialista – együttes. Ráadásul hiányozni fog a Vasas gólfelelőse, Bene Zsombor, akit Jutában kiállítottak, s így egy bajnokira eltiltották.

Vasárnap – 15 óra:

Balatonkeresztúr–Barcs

Ezen a találkozón is a hazai pálya (előnye) dönthet.

Vasárnap – 15 óra:

Kaposfüred–Öreglak

A papírforma hazai sikert ígér, de már történtek meglepetések Kaposfüreden.

Vasárnap – 15 óra:

Segesd–Juta

Ha a segesdiek továbbra is szeretnének az első osztályban szerepelni, akkor le kell(ene) győzniük a Jutát. Ami egyáltalán nem könnyű feladat, lévén a vendég jutaiak – immár a Marcaliból érkezett Kollega Krisztiánnal megerősödve, aki legutóbb háromszor is bevette a Balatoni Vasas kapuját (ő kezdte és ő is zárta a jutai gólözönt) – eddig hétszer (!) annyi pontot gyűjtöttek, mint a Segesd.

MESTERLÖVÉSZEK A góllövőlista élcsoportja: 1. Bradics Tamás (Marcali) 21 gól; 2. Bene Zsombor (Balatoni Vasas) 20 gól; 3–4. (holtversenyben) Vukan Nikolics (Nagyatád) és Orsós Viktor Márk (Kaposfüred) 14 gól; 5–7. (holtversenyben) Németh János Attila (Balatonlelle), Kelemen Kevin (Balatonlelle) és Simon Róbert (Kadarkút) 13 gól; 8–11. (holtversenyben) Laczkó Dávid József (Toponár), Decsi Richárd (Toponár), Palkovics Tamás (Somogysárd) és Boros Tamás (Csurgó) 12 gól; 12–16. (holtversenyben) Dekanics Márk (Nagyatád), Balogh László (Marcali), Ivusza Gábor (Toponár), Kálazi Tamás Bálint (Balatoni Vasas) és Tompa István (Barcs) 11 gól; 17–19. (holtversenyben) Horváth Péter (Nagyatád), Márton András (Nagybajom) és Pető Tamás (Toponár) 10 gól.

ÍGY FOLYTATJÁK

A 21. forduló párosítása

SZOMBAT (kezdés 15 órakor): Toponár–Kadarkút; Nagyatád–Juta; Balatonlelle–Balatonkeresztúr; Barcs–Nagybajom; Csurgó–Kaposfüred.

VASÁRNAP (kezdés 15 órakor): Somogysárd–Segesd; Tab–Balatoni Vasas; Öreglak–Marcali.

Az ifjúsági mérkőzéseket a nagyok előtt két órával játsszák.