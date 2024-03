A párharc első felvonása nagyon egyértelmű volt; akárcsak a bajnoki alapszakaszban, most is bő egy óra elég volt a Fino Kaposvárnak az újabb magabiztos győzelemhez. A másik három párviadal már sokkal kiegyenlítettebb volt: a Debreceni EAC szintén 3–0-ra verte a Bp. Pénzügyőr SE-t, de a nyitó- és a harmadik, utolsó játszma sorsa is csak hosszabbításban dőlt el, a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika–Bp. MAFC-BME meccsen a nyitó játékrészt a vendég fővárosiak húzták be, s a másik három szett is szoros volt, míg a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn otthonában is nyert egy játszmát a Kecskeméti RC. Előbbi találkozón egyébként 98, utóbbin pedig 95 percen át nyüstölték egymást a küzdő felek.

Pénteken is hazai pályán játszanak

A kedd esti Fino Kaposvár–Dág KSE mérkőzéssel kapcsolatban inkább úgy szól a kérdés, hogy mennyi időt szeretne és akar a pályán tölteni a kaposvári együttes. Az ugyanis előre borítékolható, hogy a harmadik mérkőzés után – amely szintén a Kaposvár Arénában lesz pénteken 19.30 órakor – már a bajnoki elődöntőre szeretne készülni és koncentrálni a Szlobodan Prakljacsics, Demeter András György edződuó vezényelte bajnoki címvédő és kupagyőztes Fino alakulata.