Óriási tétje van a találkozónak, hiszen, ha Botházy Péterék nyernek, akkor az utolsó két fordulótól függetlenül az ezüstérem már biztosan az övék, de nyilván még ennél is fényesebb medálban reménykednek az investmentesek.

A Répcelak tizenkét győzelemmel és három vereséggel áll a harmadik helyen, öt ponttal lemaradva a listavezető kaposváriaktól. A Szeged oda, vissza verte őket, s a somogyi vármegyeszékhelyen kaptak még ki a vasiak, akik idegenben és saját pályájukon is diadalt arattak az előző szezon ezüstérmese, a Zalaegerszeg ellen. A hazai átlaguk 3636, a vendég pedig 3598, a legtöbb fát, 3706-ot a Köfém SC, illetve az Investment Közutasok Kaposvári TK ellen dobták, a fehérváriak ellen ez a teljesítmény 8–0-át ért, míg Kaposváron egy 5–3-as vereséget. Sok kiváló tekéző alkotja a házigazdát, többek között ifj. Móricz Zoltán, aki 633 (!) fát átlagol, Somodi Károly (606) és Bíró Patrik (599).

Ahogy fentebb már említettük, az odavágót – mely parázs, színvonalas és a végletekig kiélezett csatát hozott – a listavezető nyerte meg. Emiatt biztosan fűti majd a visszavágás vágya a répcelakiakat. De ehhez természetesen egy-két szavuk a vendégeknek is, no, de lássuk, miként vélekedik a meccsről Németh Máté.

– Úgy gondolom, a szezon egyik, ha nem a legnehezebb meccse áll előttünk – fogalmazott a válogatott játékos. – A répcelakiak nagyon élnek a hazai pálya adta előnyökkel, hiszen a Zalaegerszeget elkapták, a Szeged pedig csak szorosan tudott nyerni ellenük. Egy biztos, nagyon izgalmas lesz a meccs, s remélem, számunkra pozitív kimenetellel. Mi most nagyon együtt vagyunk, tudunk magunkért, egymásért, s így a csapatért küzdeni és ez mi felénk billentheti a mérleg nyelvét. Azt is fontosnak tartom, hogy nálunk a rutin és a fiatalság kiválóan kiegészíti egymást.

Németh Máté szerint teljesen felesleges a statisztikákkal, a múlttal foglalkozni, az ilyen horderejű találkozókat külön kell kezelni. – Az adott napi forma fog dönteni, s az, melyik társulat tud az elejétől a végéig koncentráltan játszani – hangsúlyozta.

A kiváló tekéző szót ejtett az Investment Közutasok Kaposvári TK ifjúsági együtteséről is, hiszen a fiatalok egy győzelemre vannak a bajnoki címtől.

– Minden tiszteletet megérdemelnek, nagyon büszkék vagyunk rájuk. Egy vereséggel lehozni tizenöt fordulót, az kimagasló teljesítmény. Óriási tehetségek, s ha ugyanazzal az alázattal készülnek, mint eddig, fényes jövő előtt állnak.

Az Investment Közutasok Kaposvári TK az AD Flexum TKE vendégeként áll dobóállásba szombaton, 10 órától a férfiteke NB II. Nyugati csoportjának 18. fordulójában.