Az Agárdi Parkerdőben indította tavaszi hadjáratát a Kaposvári Rákóczi FC, amely a hatodik helyről vágott neki a bajnoki folytatásnak. Székely Tibor, a kaposváriak télen kinevezett új vezetőedzője, akárcsak az utolsó felkészülési mérkőzésen, a Gárdony ellen is három belső védős rendszerben küldte pályára csapatát, amely az első percektől kezdve utalta a mérkőzést, a fölényt pedig egy viszonylag korai góllal pecsételte meg. Kicsit több mint tíz perc játék után Hampuk Ádám ugratta ki Horváth Balázst, aki egy csel után, laposan lőtt a kapuba tizennégy méterről, középről (0–1). A folytatásban is támadásban maradtak a vendégek, azonban hiába, hiszen Orczi kapus meccsben tartotta a hazaiakat, akik nagy szerencsével kiegyenlítettek, ugyanis Tóth Tibor szöglet utáni csúsztatását követően Harsányi Dánielről került a kapuba a labda (1–1). A gól bár egy kicsit megfogta a Rákóczit, azonban csak pár pillanatra, ugyanis tíz perc elteltével Harsányi Dániel javította a hibáját és egy szöglet után nagy erővel fejelt, ezúttal a gárdonyi kapuba (1–2). A szünetig akár tovább is növelhette volna előnyét a Rákóczi, Babinszky Bence lövéseinél kétszer is gól kiáltott a népes vendégtábor, azonban előbb éppen elkerülte a bal alsót, majd az oldalhálóban kötött ki a labda.

Fotó: Klein Péter Nándor

A második játékrészt ott folytatta a Rákóczi, ahol az első abbahagyta, azaz tovább ostromolta a gárdonyi kaput, s viszonylag gyorsan, öt perc elteltével újabb gólt szerzett, ugyanis Pusztai Dániel remek, bal oldali beadására Ekker Milán érkezett a hosszún és öt méterről belsőzött a kapuba (1–3). Újabb öt perc elteltével Hampuk Ádám tekerte a labdát szögletből a kapufára, a kipattanót pedig Harsányi Dániel lőtte a hálóba (1–4). A szemre is tetszetős, gyors háromszögelésekre épülő futballal előrukkoló zöld-fehér gépezet nem állt le, folyamatos nyomás alatt tartotta az ellenfelet, melynek hálóját újabb gólokkal terhelte meg. A hajrába lépve Ekker Milán gurított a jobb alsóba Szederkényi Ádám lekészítéséből (1–5), majd a csereként érkező Mayer Milán mutatta meg, hogy remek a rúgótechnikája, s egy kipattanót, kapásból, 17 méterről lőtt a jobb felsőbe (1–6).

A kaposváriak összességében magabiztos, elsöprő sikerrel indították a tavaszt, s remélhetőleg ez a lendületes, gyors játék lesz rájuk jellemző a folytatásban is.

Fotó: Klein Péter Nándor

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő–Kaposvári Rákóczi FC 1–6 (1–2)

Agárd Parkerdő, 120 néző. V.: Juhász D. (Sinkovicz D., Keszthelyi T.).

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Orczi – Balogh M. (Szabó Bence, a 83. percben), Szabó Balázs, Lencsés, Ódor (Balogh B., a 63. percben) – Pekowski (Németh P., a 63. percben) – Krán, Szellák, Balogh Á., Bozai B. (Szombati, a 78. percben) – Tóth T. Vezetőedző: Bozai Attila.

Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Heil, Gál M., Harsányi D. – Ekker (Rituper, a 80. percben), Szederkényi (Mayer M., a 80. percben), A. Mazzonetto, Horváth B. (Pintér M., a 72. percben), Pusztai – Babinszky (N. Mazzonetto, a 72. percben), Hampuk (Bíró D., a 63. percben). Vezetőedző: Székely Tibor.

Gólszerzők: Harsányi (a 24. percben – öngól), illetve Horváth B. (a 12. percben), Harsányi (a 33. és az 55. percben), Ekker (az 50. és a 76. percben), Mayer M. (a 84. percben).

Sárga lap: Balogh M. (az 59. percben), Szellák (a 88. percben).