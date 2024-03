A Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának vasárnapi folytatásában mindhárom pályán egyaránt 3–1 arányú vendégsiker született. A Toponár Ivusza Gábor öt perc alatt szerzett duplájával nyert Balatonkeresztúron, a továbbra is sereghajtó Segesd majd 80 percen keresztül tartotta a lépést a vendég Tabbal, s a Somogysárd is a második játékrészben biztosította be a győzelmét Jutában.

A 22. forduló vasárnapi eredményei

Balatonkeresztúr–Toponár 1–3 (0–0)

Balatonkeresztúr. Vezette: Mátyás L.

Balatonkeresztúr: Oszter M. – Bartha M., dr. Gelencsér A. (Horváth S. 78.), Papp K., Kis-Balázs R. (Olti Á. 59.), Lajtai B., Kozma M., Suchmann D., Pas D., Wolf B., Nagy P. Játékosedző: dr. Gelencsér András.

Toponár: Herman B. – Neubauer M., Pető T., Ivusza T., Tóth V., Kovács P., Ivusza G., Laczkó D., Fila J., Decsi R., Juhász D. (Péter D. 58.). Edző: Keller Imre.

Gólszerzők: Bartha M. (67.), illetve Laczkó D. (63.), Ivusza G. 2 (73. és 78.).

Segesd–Tab 1–3 (1–0)

Segesd. Vezette: Benke P.

Segesd: Horváth D. – Földesi G., Imrei M., Szalai Zs. (Lekk A. 80.), Kuti R., Kuti I. (Szeszán A. 54.), Ruppert B., Ámon B., Csatlós D., László B., Prokli G. Edző: Nagy Attila.

Tab: Horváth J. – Szabó Á., Naász B., Réder F., Süveggyártó F., Magyar V., Vida A., Tábori T., Kecskés B. (Kleiber Z. 72.), Bódis B. (Ladiszlai K. 74.), Teplán L. Játékosedző: Ladiszlai Krisztián.

Gólszerzők: László B. (13. – 11-esből), illetve Bódis B. (55.), Réder F. (79.), Tábori T. (90.).

Juta–Somogysárd 1–3 (1–1)

Juta. Vezette: idősebb Posza Zs.

Juta: Vajda P. – Kántor P. (Horváth M. 82.), Sólyom G., Jovánczai Z., Kollega K., Lender M., Mozsgai G. (Marton K. 57.), Vadas Z., Jovánczai P. (Bebics B. 74.), Varga D., Tamás L. (Barna S. 90.). Játékosedző: Jovánczai István.

Somogysárd: Horváth N. – Páger B., Márton Cs. (Terestyényi A. 63.), Baranyai D. (Orbán R. 77.), E. Ato (Nagy A. a szünetben), Szalai N., Kulcsár K. (Csonka P. 65.), Herzsenyák Á., Grabarics M., Kreizer Zs. (Pap D. 82.), Palkovics T. Edző: Weimann Gábor.

Gólszerzők: Kollega K. (29.), illetve Grabarics M. (23.), Baranyai D. (55.), Palkovics T. (73.).

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista élcsoportja: 1. Bradics Tamás (Marcali) 24 gól; 2. Bene Zsombor (Balatoni Vasas) 20 gól; 3. Vukan Nikolics (Nagyatád) 18 gól; 4. Laczkó Dávid József (Toponár) 16 gól; 5. Decsi Richárd (Toponár) 15 gól; 6–11. (holtversenyben) Horváth Péter (Nagyatád), Ivusza Gábor (Toponár), Balogh László (Marcali), Simon Róbert (Kadarkút), Orsós Viktor Márk (Kaposfüred) és Boros Tamás (Csurgó) 14 gól; 12–14. (holtversenyben) Németh János Attila (Balatonlelle), Kelemen Kevin (Balatonlelle) és Palkovics Tamás (Somogysárd) 13 gól; 15–16.. Márton András (Nagybajom) és Kollega Krisztián (Juta) 12 gól; 17–19. (holtversenyben) Dekanics Márk (Nagyatád), Kálazi Tamás Bálint (Balatoni Vasas) és Tompa István (Barcs) 11 gól; 20. Pető Tamás (Toponár) 10 gól.

ÍGY FOLYTATJÁK

A 23. forduló párosítása

SZOMBAT (kezdés 15 órakor): Toponár–Nagybajom; Nagyatád–Somogysárd; Csurgó–Kadarkút; Balatonlelle–Balatoni Vasas; Barcs–Segesd.

VASÁRNAP (kezdés 15 órakor): Tab–Juta; Kaposfüred–Marcali; Öreglak–Balatonkeresztúr (Buzsákon).

Az ifjúsági mérkőzések a nagyok előtt két órával kezdődnek.