A serdülő és a junior leány kézilabda-válogatotthoz hasonlóan az ifjúságiak (2006-2007-es születésűek) is edzőtáborban vettek részt, a három csapatból egyedüliként azonban a Bohus Beáta szövetségi edző által vezetett fiatalok külföldre is elutaztak, ugyanis részt vettek az erdélyi Kárpát-kupán.

A válogatott szoros meccseket játszott, és végül mindet megnyerte: a lengyeleket 25–24-re, a spanyolokat 21–19-re, a házigazdákat pedig 27–24-re győzték le, így szép sikert arattak a nyáron rendezendő, kínai korosztályos világbajnokság felé vezető úton.

– Felmérésekkel kezdtünk Szegeden, majd vegyes, technikát, taktikát és kondit egyaránt tartalmazó edzések következtek – kezdte Bohus Beáta szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Hosszú út várt ránk a hét második felében, Sepsiszentgyörgy felé vettük az irányt, ahol óriási szeretettel fogadtak minket, és ahogyan Szegeden, úgy Erdélyben is remek körülmények között dolgozhattunk. A tornán a lengyelekkel kezdtünk, amelyen még látszódott az utazás miatti fáradtság, végül egy, az utolsó percben szerzett góllal győztünk. A holtponton hamar átlendültünk, hiszen a lányok mindig extrán motiváltak a válogatottban. A spanyolok nyitott védekezést alkalmaznak, ilyennel a lányok nem igazán találkoznak a hazai korosztályos bajnokságban, így külön öröm, hogy tudtunk alkalmazkodni, és nyerni, a magyar-román találkozón pedig sok szurkoló előtt, remek hangulatban játszottunk. Szinte végig az ellenfelünk vezetett, az utolsó tíz percben tudtunk csak fordítani, így az aranyérem is meglett. Mindhárom meccs fontos tapasztalatokkal szolgált, ebben a helyzetben jól megismerjük a játékosokat, meglátjuk, ki hogyan reagál különböző szituációkban, kire miként lehet számítani. Az utolsó kivételével a meccsnapokon is edzettünk, igyekeztünk kihasználni minden együtt töltött percet, hasznos napok állnak mögöttünk.

Bohus Beáta szövetségi edző a boglári akadémisták közül Fazekas Virágnak, Grebenár Rékának, Kriston Kírának, Mihály Hannának, Pálmai Lizának és Seres Lizának szavazott bizalmat.