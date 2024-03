Még a felkészülési időszakban járnak vármegyénk úszói, de így is egyre jobb eredményeket érnek el. Az ötödik évadot taposó Kaposvár Kupa idei második fordulójában összesen 83 érmet gyűjtöttek. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola által szervezett úszóverseny minden korosztálynak remek felkészülési lehetőséget biztosított, így Holló Balázs sem hagyta ki. A BVSC-Zugló válogatott úszója 200 méter pillangóúszáson állt rajtkőre, s az első helyet szerezte meg.

Az V. Kaposvár Kupa 2. fordulójának somogyi dobogósai

200 m gyors. Férfi B korcsoport: 1. Katona Ákos (KASI). C: 1. Ságvári Ádám Károly (KASI), 3. Rudolf Dániel Sándor (KASI). D: 2. Károly Keve (KASI). Női A: 2. Bakó Luca (KASI), 3. Király Zsófi (KASI). D: 2. Gasparics-Szigeti Lilla (KASI), 3. Vincze Kata (KASI).

100 m gyors. Férfi E: 1. Hajnal Péter Barna (Adorján), 2. Csordás Péter (KASI). F: 1. Nagy Adrián (KÚSE). G: 2. Sáfrán Péter (KÚSE). Női E: 1. Antalicz Anna (KÚSE). F: 2. Nagy Réka Jázmin (Nagyatád). W2: 3. Kovács Nóra (KASI).

200 m mell. Férfi A: 1. Patakfalvi Áron (KASI), 3. Kiss Benjámin (KASI). B: 2. Slemmer Robin (KASI). C: 2. Begovácz Dániel (Adorján), 3. Ságvári Ádám Károly (KASI). D: 2. Károly Keve (KASI). Női, A: 1. Halmai Blanka (KASI), 2. Király Zsófi (KASI), 3. Detrich Luca (KASI). D: 2. Vincze Kata (KASI), 3. Nagy Csenge (KASI).

100 m mell. Férfi, E: 1. Teszler Olivér Noel (KASI), 2. Csordás Péter (KASI). F: 1. Lakics Zalán (Adorján). Női, F: 3. Nagy Réka Jázmin (Nagyatád). W2: 3. Halmai Blanka (KASI).

Fotó: Muzslay Péter

400 m vegyes. Férfi, A: 2. Bögözi Hunor (KASI), 3. Kiss Benjámin (KASI). B: 2. Katona Ákos (KASI), 3. Slemmer Robin (KASI). C: 1. Ságvári Ádám Károly (KASI), 2. Rudolf Dániel Sándor (KASI). D: 3. Károly Keve (KASI). Női, A: 1. Király Zsófi (KASI), 2. Bakó Luca (KASI), 3. Detrich Luca (KASI). B: 2. Pálca-Juhász Emese (KASI). D: 1. Gasparics-Szigeti Lilla (KASI), 2. Rózsa Rebeka (NivoMed).

50 m hát. Férfi, E: 2. Teszler Olivér Noel (KASI), 3. Fritz Hunor (NivoMed). G: 1. Pintér Benett (KÚSE), 2. Vacsi Botond (KÚSE). W2: 2. Vince Marcell (Adorján). Női, F: 3. Nagy Réka Jázmin (Nagyatád).

100 m hát. Férfi, A: 3. Bögözi Hunor (KASI). C: 1. Ságvári Ádám Károly (KASI), 3. Begovácz Dániel (Adorján). D: 2. Horváth Barnabás (NivoMed). W1: 1. Fritz Hunor (NivoMed). Női, C: 1. Szabó Lili (NivoMed). D: 2. Szegedi-Simon Zolna (NivoMed). E: 3. Teszler Olivér Noel (KASI). G: 1. Sáfrán Péter (KÚSE). W2: 1. Vince Marcell (Adorján).

200 m pillangó. Férfi, B: 2. Slemmer Robin (KASI). C: 2. Rudolf Dániel Sándor (KASI). D: 1. Károly Keve (KASI), 2. Horváth Barnabás (NivoMed), 3. Csordás Roland (KASI). Női, A: 1. Detrich Luca (KASI), 2. Király Zsófi (KASI). B: 3. Nagy Zsófia (KASI). C: 3. Erdélyi Emília (KASI). D: 1. Gasparics-Szigeti Lilla (KASI).

800 m gyors. Férfi, A: 2. Patakfalvi Áron (KASI), 3. Bögözi Hunor (KASI). C: 1. Ságvári Ádám Károly (KASI), 3. Varga Bence (Adorján). D: 2. Károly Keve (KASI). Női, A: 1. Bakó Luca (KASI), 2. Tiszperger Júlia (KASI). B: 2. Pálca-Juhász Emese (KASI), 3. Csillag Héra (NivoMed). D: 1. Gasparics-Szigeti Lilla (KASI), 2. Nagy Csenge (KASI), 3. Rózsa Rebeka (NivoMed).