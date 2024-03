Remélhetőleg ez a veszprémi bajnoki jól szolgálta a balatoniak QHB-Eger elleni felkészülését, hiszen a következő fordulóban kiesési rangadót játszanak a hevesiekkel szemben hazai pályán. Az év talán legfontosabb hatvan perce lesz az boglári szempontból!

Az ősszel nyolccal nyertek a veszprémiek Balatonbogláron (32–40), ezúttal már félidőben tizenkettő volt közte (23–11), köszönhetően annak is, hogy hatgólos különbség már a 12. percben megvolt (9–3). Miklernek négy védése volt ebben a nyitó játékrészben, elöl pedig egyedül Ludmán tudott akcióból kétszer betalálni. Tóth Levente volt a legeredményesebb hárommal, ám ebből kettőt büntetőből ért el.

A fordulás után már egy tempósabb, gyorsabb HSA NEKA volt a pályán, amit jól mutat, hogy az első félidei tizenegy találatot tizenhat perc alatt összehozták. Deményi remekül szállt be, tizenegy védése volt, harminchét százalékon teljesített, idén még nem járt ilyen magasságokban! Támadásban ebben a félórában már Dely, Kovács, Ludmán is háromszor be tudott találni! A meccs krónikájához tartozik, hogy a 46. percben újoncot avatott Sótonyi László a 2007-es születésű Zakor Zalán személyében, akinek ez volt az első élvonalbeli bajnokija.

K&H férfi kézilabda liga – 20. forduló

Telekom Veszprém – HSA NEKA 42–27 (23–11) Veszprém, Veszprém Aréna, 1345 néző. Vezette: Bátori Bence Martin, Szécsi Lantos Boldizsár Telekom Veszprém: Jensen – Vailupau 2, Yahia 2, Casado 3, Pechmalbec 7, Kosorotov 3, Descat 4. Csere: Ligetvári, Végh 3, Mahé 4 (1), Sandell 2, Nilsson 7, Szabó T., Elísson 4, El-Deraa 1. Vezetőedző: Ilic Momir HSA NEKA: Mikler K. – Krakovszki Zs. 3 (1), Dely 4, Tóth L. 4 (2), Gál, Kovács T. 4, Molnár R. 3. Csere: Deményi (kapus), Karai 2, Ludmán 5, Nagy Á. 2, Tárnoki, Szücs B., Csanálosi, Zakor. Vezetőedző: Sótonyi László

Hétméteresek: 1/1 (–), illetve 4/3 (2/2)

Kiállítások: 4 perc (–), illetve 2 perc (–)





MESTERMÉRLEG

Gulyás Péter (másodedző): – Úgy gondolom, nagyon jó kézilabdát játszottunk. Gyorsak voltunk, ahogy Szegeden is, s ezt szeretnénk megtartani a jövőben is.

Sótonyi László: – Ezeken a mérkőzéseken minden alkalommal szeretnénk lemérni magunkat, illetve tapasztalatot gyűjteni. Az első félidőben meg voltunk illetődve, majd a második játékrészben már nagyobb tempót tudtunk menni. Bízom benne, hogy a második félidőből át tudjuk vinni a pozitív dolgokat a számunkra fontos mérkőzésekre.