A somogyiak ifistái is nyertek, ami azt jelentette: a fiatalok elhódították a bajnoki címet.

A Győr ellen mindenki extrát nyújtott, hiszen öten is hatszáz fa felett gurítottak: Botházy Péter óriásit ment, s végül 677-es eredménnyel zárt, Kovács Gábor 637, Pintér György 627, Farkas Sándor 626, míg ifj. Horváth László 603 egységet gyűjtött be. Németh Máté is jól teljesített, hiszen az 596 fa csapatpontot hozott. A fentebb felsorolt eredményeknek hála, a kaposváriak megdöntötték az idénycsúcsukat.

Az ifjúságiak összecsapásán Juhász Bence alaposan kitett magáért és 610 fát tett fel a tábára, míg társa Sziklási Tibor 564-et. Ezzel öt szettet és két pontot hoztak, amivel megnyerték a meccset, így a végső fordulótól függetlenül az ő nyakukba kerül az aranyérem. Az egész idény során nagyot melóztak a fiatalok, s teljesen megérdemelten állhatnak fel a dobogó legfelső fokára, ráadásul mindketten bizonyítottak már a „nagyoknál” is.

– Gratulálok mindenkinek, aki részt vett ebben a győzelemben, úgy tudom, a kaposvári egylet, s a jelenleg az abban szereplő játékosok, még sohasem nyertek ifjúságicsapatbajnokságot – fogalmazott Juhász Bence. – De mennünk kell tovább, hiszen úgy lenne igazán édes a siker, ha Szegeden is nyernék, utána pedig következik a válogatott program, hiszen Sziklási Tiborral ott vagyunk az U23-as nemzeti együttes bő keretében. A bajnokság során voltak váratlan vereségek, de szép diadalok is, legyőztük hazai pályán a Szegedet, s oda-vissza vertük az előző szezon bajnokát, a Szentgotthárdot. Egyik sem volt könnyű, hiszen mindkét társulatban válogatottak is szerepelnek.

– A felnőttek meccse furcsán indult: hiába vezettünk az első sorban 80 fával, de két szett után 1,5–1,5 volt az állás, azaz szoros volt a párharc eleje. Aztán a második körben is jött a két csapatpont. A végén Botházy Péter lehengerlő volt, csak ültem és bámultam, mit tudott előhúzni a tarsolyából, pedig ellenfele, Fincziczki Tamás is jól dobott. Mindenképpen elismerés jár edzőnknek, ifj. Horváth Lászlónak is, hiszen az első csapatban ez volt az idénybeli első találkozója, ennek ellenére 603-ig jutott és egy pontot hozzátett a diadalhoz. Úgy gondolom elégedettek lehetünk, hiszen a 3766 fa önmagáért beszél és bizakodásra adhat okot a bajnoki döntőnek is beillő szegedi fellépés előtt.

Investment Közutasok Kaposvári TK–Rába ETO Győr SE 8–0 (3766–3433)

Eredmények: Farkas Sándor 626–Kiss Norbert 563 (2,5–1,5); Pintér György 627–Koller Dániel 568 (2,5–1,5); Kovács Gábor 637–Aranyosi László 573 (3:1); ifj. Horváth László 603–Pete II. László 587 (3:1); Botházy Péter 677–Fincziczki Tamás 605 (4:0); Németh Máté 596–Ambrus Gergő 537 (3:1).

Az ifjúsági mérkőzésen: Investment Közutasok Kaposvári TK–Rába ETO Győr SE 4–0 (1174–1051). Eredmények: Juhász Bence 610–ifj. Gelencsér Attila 517 (3:1); Sziklási Tibor 564–Bende Ákos György 534 (2:2).

Az Investment Közutasok Kaposvári TK II. a Tatabánya SC ellen győzött hazai pályán a férfiteke NB II. Nyugati csoportjában. A találkozón Kálny Krisztián 620 fás teljesítménnyel új egyéni csúcsot dobott.

Investment Közutasok Kaposvári TK II.–Tatabányai SC 6–2 (3428–3275)

Eredmények: ifj. Magyar József (Kis Richárd) 545–Szalai Zsolt 547 (2:2); Wagner Mihály 572–Németh József 579 (2:2); Ripli Benedek 512–Bauer Kristóf Levente 511 (2:2); Nagy Gergő 600–Papp László 577 (4:0); Illés Richárd 579–Tihanyi Péter 527 (2:2); Kálny Krisztián 620–Mohácsi Mátyás 534 (3:1).