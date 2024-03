Újra hazai medencében, a lenyűgöző Csik Ferenc Versenyuszodában küzdhetett a pontokért a Kaposvári VK, amely nélkülözte első számú kapusát, Kósik Somát, akit az előző, Vasas elleni bajnokin állítottak ki brutalitásért. A másik oldalon is akadtak hiányzók, ugyanis a világ- és Európa-bajnok Hárai Balázs mellett a szintén válogatott Várnai Kristóf is eltiltását töltötte, így egyikükre sem számíthatott Varga Dániel vezetőedzőnek, aki a nyáron az OSC kispadját a BVSC-Zuglóéra cseréli majd.

A kaposváriak bár két nagyarányú vereséggel kezdték a felsőházat, azonban az OSC ellen szerették volna bizonyítani, hogy itt a helyük. A mérkőzés elején a két hetes vitte vállán csapatát, hiszen hazai részről Fülöp Bence háromszor, míg a másik oldalon Lars Ten Broek kétszer volt eredményes. A vendégek az első negyedben – holland légiós találatait leszámítva – csak akkor tudták bevenni kitűnően védő, a játékkal nagyszerűen együtt élő ifjú Szilágyi Ábel kapuját, amikor kettős emberelőnyben játszottak. A Kaposvár remekül gazdálkodott a fórjaival, hiszen ebben a játékrészben mindegyiket gólra váltotta. Így ennek is köszönhetően előnnyel várta a második etapot, melynek elején újra megvillant az OSC holland légiósa, majd Baksa Benedek és Vigvári Vince is gólra váltott egy-egy emberelőnyt. Az első után pedig először vezetett a mérkőzés folyamán az OSC, amely úgy is kettőre növelte előnyét, hogy Szilágyi Ábel tovább halmozta a bravúrokat a kapuban. Társai azonban nem nőttek fel hozzá, hiszen ebben a játékrészben egy támadásukat sem fejezték be góllal.

A fordulás után viszont a rutinos Vindisch Ferenc akció- és Pellei Frank centergóljával egyenlített, a KVK, amely igencsak nagy csatára késztette a jó erőkből álló fővárosi együttest, melyet annyira tiszteltek a játékvezetők, hogy olykor ajándékba is adtak nekik egy-egy emberelőnyt. Az OSC viszont rendre elpuskázta ezeket, így csak egy gólos előnnyel várta az utolsó, mindent eldöntő játékrészt, mely Tóth Márton egyik oldalról szerencsés, másikról balszerencsés találatával kezdődött. A folytatás sem alakult jobban hazai szempontból, hiszen ifjabb Berta József végleg cserés kiállítással elhagyta a medencét. A KVK azonban nem roppant össze, minden erejével küzdött azért, hogy megszerezze első pontját a felsőházban. Ez azonban ezúttal sem sikerült, bár az első két mérkőzéshez képest lényegesen jobban vízilabdázott a Surányi László irányított a kaposvári csapat, s ezt a közönség is hatalmas tapssal jutalmazta.

A Kaposvári VK a felsőházban három fordulót követően is nyeretlen, egy hét múlva pedig a Szolnokot fogadja majd a Csik Ferenc Versenyuszodába.