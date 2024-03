Az őszi tizennyolc bajnokin tizenhárom pontot gyűjtő BFC Siófok remekül indította az évet, négy forduló alatt tíz pontot szerzett, ám legutóbb – idén első alkalommal – nem tudott betalálni és kikapott otthon a Vasastól (0–1). Nagyon kellett volna legalább egy pont, amire rászolgáltak volna, hogy ez nem jött össze nem csak rajtuk múlt, hisz Rúsz játékvezető nem adott meg egy jogosnak tűnő büntetőt Dénes javára a kilencedik percben. Megszakadt a négymeccses veretlenségi széria, ám "csak" három pont a hátrány a bennmaradást jelentő 14. helytől, melyet akár már ebben a fordulóban elérhetnek, ami ösztönzőleg hathat Varjasékra, akik bizonyára már csak emiatt is extra motivációval lépnek pályára.

Idegenben jól megy a Siófoknak

Idegenben nem megy rosszul nekik, hisz tavasszal Pécsen ikszeltek (2–2), majd nyertek Tiszakécskén (1–3) és Kispesten a Budapest Honvéddal szemben (0–1). Pécsen nem volt szerencséjük, egyrészt a nyolcvannyolcadikban egyenlített a riválisuk, másrészt Németh Barnabás ziccert rontott a hosszabbításban. Ha az a két pont meglenne... A télen Nyíregyházáról kölcsönvett Németh remekel Siófokon, az első négy bajnoki mindegyikén betalált, szám szerint ötször, a Vasas ellen megszakadt a sorozata, ám ez így is megsüvegelendő. A komplett BVSC-Zugló, illetve Kolorcity Kazincbarcika SC talált be öt alkalommal, de többször volt eredményes a 22 éves labdarúgó, mint a Credobus Mosonmagyaróvár, Tiszakécskei LC, Szeged-Csanád Grosics Akadémia, PMFC, Budafoki MTE, Budapest Honvéd hatos. Nincs a második vonalban nála jobb formában lévő támadó, amit remélhetőleg ezúttal is igazolni fog.

Szakály már az ellenfelet erősíti

A somogyi klub játékosaként 82 bajnokin 7 gólt jegyző, tavaly nyáron épp onnan igazolt Szakály Attilával felálló vasiak előre játéka viszont az egyik legjobb a másodosztályban, öt klub – Gyirmót FC Győr, HR-RENT Kozármisleny, ETO FC Győr, Nyíregyháza Spartacus FC, Vasas – tudott csak náluk több gólt elérni az eddigi huszonhárom forduló alatt. A gyenge védekezésüknek köszönhetik, hogy nem tartoznak az élmezőnyhöz, amit jól mutat, hogy hiába értek el legalább egy gólt a legutóbbi tíz bajnokijuk mindegyikén, ezekből csak hármat tudtak megnyerni. Rácz idén már háromszor is betalált, Horváth Rajmund pedig kétszer, előbbi a csapat házi gólkirálya héttel. Bravúros teljesítmény lenne, ha mindezek ismeretében le tudnák nullázni a zöld-fehéreket, ami utoljára a Pécsnek sikerült tavaly októberben. Ez az említett baranyaiak elleni volt az utolsó és egyben egyetlen veresége a Halinak az eddig lejátszott tizenegy hazai bajnokin. Hétmeccses – Vasas (3–3), Gyirmót FC Győr (1–1), BVSC–Zugló (1–0), Aqvital FC Csákvár (2–2), HR-RENT Kozármisleny (2–2), Tiszakécske (2–1), Budapest Honvéd (1–0) – veretlenségi szériában vannak a Rohonci úton, bravúr lenne Dragan Vukmir tanítványaitól ezt egy győzelemmel megszakítani. Nem megy egyébként rosszul a balatoniaknak Szombathelyen, hisz a legutóbb szezonban ikszeltek (2-2), azt megelőzően 2021 novemberében pedig nyerni tudtak (1–2).