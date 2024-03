Az ősszel héttel nyert a HSA NEKA a PLER-Budapest otthonában, most ugyanezt megcsinálták a fővárosiak a Balaton partján, ám több dobott góllal, így összevetésben már feléjük billen a mérleg nyelve. Hatmeccses nyeretlenségi szériája ért véget ezzel a fővárosiaknak az új, Lepsényi Sándor, Tamás Ádám vezette edzőpárossal, akiknek ez volt a debütáló bajnokijuk a kispadon. Úgy tűnik, sikerült új impulzusokat hozniuk... Balatoni oldalon a vereség benne van a játékban, ám illett volna Delyéknek szorosabb meccset játszani, harminc gól alatt kapni, illetve hétgólos különbségen belül maradni... A mínusz héttel ráadásul szerencsésnek is mondhatják magukat – még akkor is, ha az utolsó vendéggól a öt másodperccel a vége előtt jött Simoticstól – hisz az 56. percben már kilenc is volt a hátrányuk (24–33). A hazai pályán kapott harmincnégy találat mindent elmond a boglári védekezés minőségéről, az eddig lejátszott huszonegy tétmeccsen ennél többet csak a MOL Tatabánya KC, OTP Bank-Pick Szeged, Telekom Veszprém trió dobott nekik. Csurgón kaptak még ennyit, ám PLER-Budapest azért más színvonalat képvisel... Hiába variálta folyamatosan a védekezést és a kapusait Sótonyi László, Deményi és Mikler tizenegy védést hoztak össze, ami akár elfogadható is lenne, ám ebből hetet huszonhárom perc alatt letudtak, nem is volt nagy különbség a csapatok között, hisz ekkor "csak" kettővel mentek a vendégek (8–10)! A hátralévő harminchétben aztán mindössze négyszer találkozott a labdával a Mikler, Deményi duó...