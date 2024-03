Alaposan borította a papírformát a HSA NEKA, mely a második perctől végig előnyben játszva nyert annak a Budakalásznak az otthonában, mely hatodik a bajnoki tabellán és idén mindössze egyszer kapott ki a FTC-Green Collect otthonában, ott is csak eggyel! A támadójátékuknak köszönhetik a sikert a balatoniak, akik már az első félidőben tizennyolcszor betaláltak, ami idegenben még nem fordult elő velük a szezonban! Harminchat lett a vége, ami szintén példátlan, ha nem vesszük ide az alacsonyabb osztályú, Tatai AC elleni kupameccset, melyen negyvenig jutottak.

Sztraka ellenállhatatlan volt, tíz alkalommal volt eredményes, ennyit még sosem dobott tétmeccsen boglári mezben, ráadásul ebből egy esett hetesből és nem volt rontott lövése! Sótonyi László beállói is kitettek magukért, Gál és Karai egyaránt négyig jutott, amit kapura dobtak, az be is ment, de Molnár Robin is extra volt, neki is négy gólja volt négy lövésből.

A balatoniak már a kezdés után azonnal nyomatékosították, hogy ők a Final Fourért jöttek, nyolc perc után időt is kért Csoknyai László, miután már akkor négy volt a hátrányuk (1–5)! Ezt az előnyt nem is adták ki a kezükből, pedig előbb Karai, majd hat perc múlva Gál és Deményi kapott együtt két percet! Sőt, miután Tóth Levente hetesből fejbe lőtte Tóth Mihály kapust, több, mint egy percen át négy a hét ellen játszottak a balatoniak! Az első két percre ezzel szemben hazai oldalon húsz percet kellett várni… A balatoniakat ez sem törte meg, a huszonötödik percben öttel is el tudtak menni (11–16)!

A szünet után sem változott a forgatókönyv, a házigazdák csak futottak az eredmény után, többször voltak egygólos hátrányban, ám ezen egyszer sem tudtak átbillenni, mindig akadt valaki az akadémisták közül, akik meglódították azt a bizonyos szekeret. A döntő momentum kétgólos NEKA előnynél (29–31) Juric-Grgic kihagyott hetese volt, amit jól használt ki Ludmán (29–32) közel hat perccel a vége előtt. Sinkovits szépített ugyan (30–32), ám jött Dávid kiállítása, majd Krakovszki hetese (30–33) és innen már nem adták ki a kezükből a sikert, ezzel együtt a történelmi továbbjutást a vendégek!

Magyar Kupa – 5. forduló

CYEB–Budakalász – HSA NEKA 30–36 (15–18)

Budakalász, Budakalászi Sportcsarnok, 270 néző. Vezette: Horváth Péter, Marton Balázs

CYEB-Budakalász: Váczi D. – Varjú 4, Sinkovits 2, Kiss B. 7, Mikhalin 4, Juric-Grigic 9 (1), Kovács D. 1. Csere: Tóth M. (kapus), Dávid M., Halász 1, Tyiskov 1, Varga M. 1, Szakács. Vezetőedző: Csoknyai István

HSA NEKA: Deményi – Krakovszki Zs. 5 (3), Dely 4, Sztraka 10 (1), Karai 4, Kovács T. 3, Molnár R. 4. Csere: Mikler K. (kapus), Gál 4, Tóth L., Nagy Á., Ludmán 2, Szücs B. Vezetőedző: Sótonyi László

Hétméteresek: 2/1 (1/1), illetve 5/4 (2/1)

Kiállítások: 10 perc (6 perc), illetve 10 perc (8 perc)

Piros lap: Tóth Levente (HSA NEKA – 18.p. – fejbe lőtte Tóth Mihályt)