A tavaly már magyar válogatott meghívót is kapott játékos érzi a bizalmat, és szeretne továbbra is a kaposvári sikerekben osztozni, ezért is döntött a maradás mellett.

– Sikereket és minél több győztes meccset várok a jövőtől is itt Kaposváron – mondta a 2024/25-ös idényre is aláíró Godó Panna. – Az idén ez nagyon jól sikerült így, hogy a második helyen tudtunk zárni az alapszakaszban, és nyilván szeretnék egy sikeres csapathoz tartozni. Úgy éreztem, hogy meccsről meccsre, hétről hétre minden játékelemben tudtam fejlődni, és úgy gondolom, hogy mikor a pályán voltam, segítettem a csapatot és szeretném ha ez jövőre is így lenne.