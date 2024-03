Villámrajtot vett a Fatum, 3–0-s sorozattal kezdett, ezt Sara Dias törte meg. Sokat hibáztak a csapatok a nyitójátszmában, a somogyiak nyolc, a nyírségiek pedig öt pontot ajándékoztak az ellenfélnek. Ezzel szemben a nyitásrontások száma jóval több – az egész meccs során –, előbbiek hétszer, utóbbiak tizenháromszor hibáztak.

Igazán hosszú labdameneteket szolgáltattak a felek, abszolút kiélezett volt a mérkőzés. 9–6-os nyíregyházi vezetésnél kért időt először Vincent Lacombe, ami jókor jött, ugyanis 12–12-nél utol is érték ellenfelüket a kaposváriak, onnantól fej-fej mellett haladtak az együttesek. 18–18 után Szedmák Réka helyett Godó Panna állt a nyitóhelyre, aki remekül szállt be az összecsapásba, ugyanis rögtön egy ásznyitással hívta fel magára a figyelmet, amely után időt is kért Adrian Chylinski. Ezután még agresszívabban játszottak a somogyiak, három ponttal is elhúztak a hajrában, a Fatum nyitásfogadása pedig jelentősen romlott. Adriani Vilvert juttatta csapatát szettlabdához, amelyet szintén ő értékesített, így 20–25-re nyerte az első játszmát a KNRC.

Két-két hibával indult a következő felvonás, Vilvert szerezte meg az első igazi pontot támadásból. 5–9-nél már négy volt közte, ezt a különbséget pedig tartani is tudta a Kaposvár. Egy egységre fel is zárkózott a Nyíregyháza, de 13–17-nél már újra négy volt a különbség, időt is kértek a piros-kékek, ám a különbség csak tovább nőtt. A hajrában már nyolccal mentek a somogyiak, de hatalmas zárkózást mutatott be az ellenfél, aki 14–22-ről zárkózott egészen 22–23-ig. Ám Szedmák nem hagyta, hogy egyenlítsenek, inkább szettlabdához juttatta a csapatát, egy nyíregyházi hibával pedig a második etapot is megnyerte a KNRC.

A harmadik játékrész szintén hibákkal kezdődött, 4–4-nél négy nyitásrontást jegyezhettünk fel, ebből hármat a kaposvári oldalon. Godó 7–8 után állt pályára, s ismét rögtön pontot is szerzett. Ebben a játszmában is tartani tudták a somogyiak a négy-ötpontos előnyüket, míg a Fatum bizonytalanabbul játszott. De 17–17-nél már egyenlíteni tudott, ezután pedig felváltva estek a pontok. 19–21 után sorozatban háromszor is leblokkolták Dias-t a nyírségiek, majd Marta Hurst szerzett zsinórban három pontot, így szettlabdához jutottak a kaposváriak, amit rögtön értékesítettek, így megszerezték a Magyar Kupa bronzérmét.

Fatum-Nyíregyháza–Kaposvári NRC 0–3 (–20, –22, –22)