A tavaszt kiválóan, három győzelemmel kezdő, így már kilenc bajnoki mérkőzés óta veretlen Kaposvári Rákóczi FC a Paksi FC második számú csapata ellen is szerette volna folytatni remek sorozatát, még úgy is, hogy az utánpótlás-válogatott Heil Mátéra eltiltás, Horváth Balázsra pedig sérülés miatt nem számíthattak a somogyi zöld-fehérek. Székely Tibor, a Rákóczi télen kinevezett vezetőedzője, így megszokott háromvédős rendszer helyett ezúttal négy védővel küldte pályára csapatát, amely bár egy kissé enerváltan kezdett, de így is csak bő tíz perc kellett ahhoz, hogy megszerezzék a vezetést.

A Bene Akadémia U8-as csapatának játékosai kísérték be a felnőtteket

Fotó: Lang Róbert

Pintér Máté remek ütemben ugratta ki Babinszky Bencét, aki egy csel után centerezett Hampuk Ádám elé, a támadó pedig két méterről lőtt a kapu közepébe (1–0). A folytatás sem hozta az eddigi látványos kaposvári futballt, ezen felbuzdulva vérszemet kapott fiatal paksi együttes, így a félidő derekán Horváth Fábiánnak két nagy védéssel kellett megőriznie a Rákóczi előnyét, azonban a harmadik vendég helyzetnél már a kapus is tehetetlen volt, ugyanis Tóth Barna tizenhat méterről, pontosan lőtt a jobb kapufa mellé (1–1). A bekapott góltól sem pörgött fel a hazai gárda, s erre rá is faragott, hiszen Kocsis Dominik szögletből csavarta be (!) a labdát a kapuba (1–2). Érdekesség, hogy a két csapat téli edzőmérkőzésén is eladták ezt a figurát a tolnaiak a Kaposvárnak. Hátrányba kerülve próbáltak magasabb fokozatba kapcsolni a somogyiak, ez annyira jól sikerült, hogy két nagy helyzetet is kidolgoztak. Az első végén Babinszky Bence ziccerét lábbal védte Borsos Vilmos, majd a második után Hampuk Ádám törte el a labdát.

Hampuk Ádám révén a Rákóczi korán vezetést szerzett

Fotó: Lang Róbert

A második félidőben jobb volt a Rákóczi

A második félidőre visszaállt az eddig bevált háromvédős rendszerre a Rákóczi, amely lényegesen jobban futballozott, viszont ritkán tudott helyzetbe kerülni. Mayer Milán beállása hozott egy újabb lendületet a kaposváriak támadójátékába, azonban az utolsó percekbe lépve Győrfi Milán találata pontot tett a mérkőzés és a paksi siker végére.

A Rákóczi FC győzelmi szériája bár megszakadt, de így sem lehet ok az aggodalomra, hiszen a második félidőben, illetve az első három meccsen mutatott játékra lehet alapozni a hátralévő mérkőzéseken.

Horváth Fábián hiába védett jól, a paksiak elvitték a három pontot a Rákóczi Stadionból

Fotó: Lang Róbert