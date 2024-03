Rögvest, az első tavaszi forduló után tovább nőtt az élen álló páros, a listavezető Mezőcsokonya és az üldöző Kaposmérő előnye. Mindkét csapat emberelőnyben fejezte be mérkőzését, előbbi a Buzsák legyőzésével folytatta a pontgyártást, míg utóbbi a Somogyvár ellen szerezte meg zsinórban hatodik bajnoki sikerét.

Nem csak az ötödik helyezett Somogyvár, a negyedik Balatonföldvár is vereséggel kezdte a tavaszt, így mindkét üldöző komoly hátrányba került a bajnoki címért folytatott versenyfutásban, hiszen így is a „látóhatár” pereméről várták a folytatást. Hátrányuk immáron több mint tíz pontos, de a dobogó mér reális cél lehet. Botlott ugyanis a harmadik helyen álló Dél-Balaton FC is, mely a hosszabbításban mentett pontot az újonc Nágocs vendégeként.

Győzelemmel rajtolt a Kéthely, a Kaposfő, valamint a sereghajtó Balatonszárszó, mely a Fonyód otthonában tudott mérkőzést nyerni hosszú idő után. Viszont továbbra is a mezőny legrosszabb szériáját tudhatja magáénak a Somogyjád, mely hat forduló óta nem szerzett pontot.

A meglepően gyenge ősz után győzelemmel rajtolt a Bérdi Józseftől elbúcsúzó Böhönye, mely a Pintér József, Komáromi Márk edzőpárossal futott neki a tavasznak, és egygólos hátrányból fordított Balatonszabadiban.

A 16. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Lengyeltóti VSE–Balatonföldvári SE 3–1 (0–0)

Lengyeltóti; V.: Agócs Ákos.

Lengyeltóti: Izsák (Krivarics 46.), Horváth T., Kuti (Piukovics K. 62.), Piukovics M., Pamuki M. (Novák 84.), Szekeres, Tóth M. (Pamuki A. 46.), Horváth M., Horváth L. (Schmida 62.), Tóbiás, Szenyéri. Vezetőedző: Szentes Róbert.

Balatonföldvár: Mihályi, Bacskai, Kovács N., Tislér (Schmidt 59.), Óvári (Illés 46.), Koseluk, Porédos, Nieselberger (Kadlicskó 36.), Herczeg, Nagy J., Halász. Vezetőedző: Farkas Balázs.

Gólszerzők: Szenyéri (79-.), Tóbiás (82.), Horváth T. (90+3.), illetve Halász (57.).

Ifjúsági meccs: 1–4.

1926 Fonyód–Balatonszárszó NKSE 0–2 (0–1)

Fonyód; V.: Hegedüs Dániel.

Fonyód: Francsics, Czink, Fehér (Böszörményi 77.), Szabó D., Fábián (Andermann 77.), Molnár M., Cséplő, Mezriczki (Semsey 85.), Vándor, Magyar P. (Bór 69.), Jóna (Horváth P. 69.). Vezetőedző: Graszl Norbert.

Balatonszárszó: Szalai, Balassa, Molnár G., Takács D., Sarang (Kreschka 82.), Károlyi, Baranyai, Bolla, Huszár, Varga B. (Junghardt 69.), Fenyár. Vezetőedző: Baranyai Dávid.

Gólszerzők: Fenyár (16.), Huszár (81.).

Ifjúsági meccs: 0–0.

Balatonszabadi SE–Böhönye KSE 1–4 (1–1)

Balatonszabadi; V.: Posza Zsolt.

Balatonszabadi: Kokas, Jónás, Rencz, Fenyvesi, Horváth M., Horváth B., Bene, Keszler, Krisztin, Szarka (Szentpéteri 46.), Horváth T. Vezetőedző: Horváth Balázs.

Böhönye: Szabó Cs., Kocsis (Huszka 80.), Garai, Kiss B., Csizmadia, Komáromi, Farkas Cs., Szabó P. (Hajdu 57.)? Gőbölös (Mózes 62.), Ruzsics, Farkas T. Vezetőedző: Pintér József.

Gólszerzők: Keszler (32.), illetve Farkas Cs. (44., 73.), Farkas T. (56., 84.).

Ifjúsági meccs: 8–0.

Kaposfői KISKE–Kiskorpádi SE 2–1 (2–1)

Kaposfő; V.: Horváth Gábor.

Kaposfő: Szira, Teruzzi, Guzmics (Schneiker 71.), Lakatos R., Fésűs (Joó 90+2.), Blinczki (Piszker 87.), Bartos (Fejes 71.), Ivusza, Milis, Sovány (Herbel 80.), Weimann (Reszelő 90.). Vezetőedző: Novák László.

Kiskorpád: Liska, Blinczki, Horváth M., Kelemen, Erdei, Hortobágyi, Büki, Burda (Horváth R. 62.), Sznopek, Ábrahám, Gyenesei (Nagy K. 62.). Vezetőedző: Récsei János.

Gólszerzők: Weimann (11.), Fésűs (25.), illetve Hortobágyi (19.).

Ifjúsági meccs: 4–0.

Somogyjád SZSE–Kéthely SE 2–3 (0–1)

Somogyjád; V.: Németh Dóra.

Somogyjád: Gelencsér, Bunovácz, Balogh N., Brunner, Végh (Vajda 33.), Kökény, Kocsis (Bathó 65.), Madeira-Lopes, Kabelács, Szabó M., Hideg. Vezetőedző: Szabó Miklós.

Kéthely: Jagadics, Nikula Zs. (Nikula A. 65.), Kolozs, Kutor B., Huszár, Kórosi, Török R., Géczi, Kutor G., Fenusz, Márkus. Vezetőedző: Nikula András.

Gólszerzők: Bunovácz (51. - büntető), Balogh N. (81.), illetve Török R. (18.), Huszár (74.), Fenusz (83.).

Ifjúsági meccs: 5–2.

Mezőcsokonya SE–Buzsák KSE 3–0 (2–0)

Mezőcsokonya; V.: Hegyi Attila.

Mezőcsokonya: Iványi Bo., Huszár, Herbel (Plajbász 66.), Ceglédi, Mátés B. (Cser D. 76.), Vendriczki, Orsós K. (Ács 46.), Iványi Be. (Buzsáki 56.), Mező (Szilvai 62.), Tábori (Landek 75., Cser G. Vezetőedző: Mátés Balázs.

Buzsák: Gyurkó, Gelencsér, Hatos, Insperger, Proits, Borsi, Fenyár (Babina 69.), Pántics, Hosszú (Fejes 46.), István P., Tóth Sz. Vezetőedző: Perusza Balázs.

Gólszerzők: Cser (4.), Ceglédi (43.), Huszár 87.).

Kiállítva: István P. (38.).

Ifjúsági meccs: 1–1.

Kaposmérő SE–Somogyvár KÖSE 2–0 (1–0)

Kaposmérő; V.: Horváth Ádám.

Kaposmérő: Szücs, Rákosa (Lóki 84.), Kuckó, Balogh R., Zalivadnij (Heizer 55.), Rubecz (Stikrád 62.), Török B., Nagyhegyesi (Begovácz 81.), Csatos, Szabó A., Laki-Molnár. Vezetőedző: Prucsi Miklós.

Somogyvár: Vass, Virágh L., Nemes, Piukovics, Bogdán Z., Makai, Kesztyűs, Szita, Nagy Sz., Varga L. (Nikolausz 62.), Gelencsér. Vezetőedző: Miletics Péter.

Gólszerzők: Rákosa (10.), Laki-Molnár (70. - büntető).

Kiállítva: Nemes (56.).

Ifjúsági meccs: 13–0.

Nágocs SE–Dél-Balaton FC 1–1 (1–0)

Nágocs; V.: Czár Krisztián.

Nágocs: Bíró. Lőrincz, Balassa (Bajczi 46.), Lufcsik (Madarász 59.), Nagy L., Balogh M., Darázs (öhm 82.), Gáspár (Szuhi 72.), Bőhm, Nádori (Illés 89.), Donka. Vezetőedző: Darázs István.

Dél-Balaton FC: Bauman, Rózsa, Huszár (Majoros Bá. 79.), Balása, Lőrincz (Vajandt 70.), Böröczky, Majoros Ba. (Varga Á. 58.), Komáromi, Herczeg, Ódor (Galgóczi 46.), Grübl. Vezetőedző: Böröczky Bánk.

Gólszerzők: Balogh M. (2.), illetve Böröczky Bánk (90+2.).

Ifjúsági meccs: 0–3.

Mesterlövészek

A góllövőlista élmezőnye:

1. Balása Márk (Dél-Balaton FC) – 18 gól

2. Balogh Márió (Nágocs SE) – 16 gól

2. Galgóczi Károly (Dél-Balaton FC) – 16 gól

4. Mátés Balázs (Mezőcsokonya SE) – 14 gól

5. Balogh Rajmund (Kaposmérő SE) – 13 gól

6. Huszár Ádám (Kéthely SE) – 12 gól

Menetrend - a 17. forduló párosítása

03.09. (szombat) 14.30 óra

Kéthely SE–Mezőcsokonya SE

Kiskorpádi SE–Somogyjádi SZSE

Balatonföldvári SE–1926 PSE Fonyód

03.10. (vasárnap) 14.30 óra

Buzsák KSE–Kaposmérő SE

Böhönye KSE–Kaposfői KISKE

Dél-Balaton FC–Balatonszabadi SE

Balatonszárszó NKSE–Nágocs SE

Somogyvári KÖSE–Lengyeltóti VSE