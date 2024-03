Az üldöző Kaposmérő a Buzsák vendégeként tudott diadalmaskodni, az őrségváltás pedig nem sokon múlott a tabella élén, ugyanis az éllovas Mezőcsokonya csupán egyetlen egy öngóllal bizonyult jobbnak ellenfelénél. Ez azonban elegendő volt ahhoz, hogy a dobogón ne történjen változás. A Dél-Balaton FC könnyedén, játék nélkül szerezte meg a három bajnoki pontot, miután a Balatonszabadi nem tudott kiállni. Pedig lett volna miért revansot, hiszen a két csapat őszi mérkőzését 4–3-ra a Balatonszabadi nyerte. Másrészről pedig a gólkirályi címért folytatott küzdelemben Balása Márk és Galgóczi Károly számára hiányozhat ez a kilencven perc.

Főként úgy, hogy a Nágocs gólfelelőse, Balogh Márió duplázott a sereghajtó Balatonszárszó ellen, amivel beérte a góllövőlista éllovasát. Az újonc zsinórban a hetedik mérkőzésén maradt veretlen, győzelmével pedig története legjobb pozíciójából, a hetedik helyről várja a Balatonföldvár elleni folytatást.

Múlt heti botlását Kurdi Péter duplájával javította a Balatonföldvár, mely a Fonyód legyőzésével érvényesítette a papírformát. Nem úgy a Somogyvár, mely Makai Milán kiállítása révén valamivel több, mint egy félidőn át emberhátrányban játszott. Ezt azonban nem tudta kihasználni a Lengyeltóti, mely a 93. percben kapott góllal vesztett el két bajnoki pontot. A Somogyvár viszont utóbbi öt bajnokijából csak egyet nyert meg, így Miletics Péterék számára már a dobogó legalsó foka is nyolc pontra van.

Egyelőre úgy tűnik, hogy hatásos volt az edzőváltás, a Böhönye ugyanis a feledhető ősz után a második tavaszi mérkőzését is behúzta. Pintér József csapata ráadásul a csapategységét is megmutatta, ugyanis a Kaposfő már 2–0-ra is vezetett, innen sikerült a hajrában fordítani.

Ráadásul a hétvégén a megyei másodosztály legrosszabb sorozata is megszakadt, miután a Somogyjád hat vereség után tudott újra pontokat szerezni. Szabó Miklós együttese idegenben, Kiskorpádon tapasztalta meg újra a győzelem ízét.

A 17. forduló eredményei

Kéthely–Mezőcsokonya 0–1 (0–0)

Kéthely; V.: Cservölgyi Szilárd.

Kéthely: Jagadics Z., Nikula Zs., Márkus R. (Nemes R. 64.), Kolozs L. (Fejes R. 46.), Kutor B., Huszár Á. (Cseke A. 83.), Török R., Kórosi P., Géczi D., Hutor G., Fenusz T. Vezetőedző: Nikula András.

Mezőcsokonya: Iványi B., Ceglédi Cs., Mátés B., Vendriczki B., Cser G., Orsós K., Ács A., Tábori G., Plajbász I., Buzsáki Á., Horváth J. (Herbel T. 75.). Vezetőedző: Mátés Balázs.

Gólszerzők: Nikula Zs. (72. - öngól).

Ifjúsági meccs: 0–5.

Kiskorpád–Somogyjád 1–3 (0–1)

Kiskorpád; V.: Kozma József.

Kiskorpád: Liska J., Blinczki Á., Kelemen Cs. (Ölbei M. 67.), Horváth M., Erdei F., Nagy K., Hortobágyi B., Büki B. (Gyenesei Z. 83.), Burda D., Ábrahám R., Sznopek B. Vezetőedző: Récsei János.

Somogyjád: Gelencsér Á., Vajda D., Balogh N., Magyar L., Bunovácz A., Bosnyák Á., Kökény H., Kabelács D., Baracsi E., Bogdán Á., Muretics M. (Szentgróti J. 89.). Vezetőedző: Szabó Miklós.

Gólszerzők: Blinczki Á. illetve Kökény H. (10., 66.), Bunovácz A. (57. - büntető).

Ifjúsági meccs: 2–1.

Balatonföldvár–Fonyód 2–1 (1–0)

Balatonföldvár; V.: Schell Zsolt.

Balatonföldvár: Mihályi G., Kovács N. (Illés K. 81.), Koseluk B., Lakos J., Porédos F., Kadlicskó G. (Kurdi D. 60.), Kurdi P. (Kovácsik F. 73.), Nieselberger Á. (Tislér N. (46.), Nagy J. (Schmidt G. 46.), Koseluk B., Halász T. (Bacskai G. 60.). Vezetőedző: Farkas Balázs.

Fonyód: Böszörményi R., Fehér B., Szabó D., Magyar P., Molnár M., Francsics R., Németh Á., Fábián B., Horváth P., Jóna Z., Graszl N. Vezetőedző: Graszl Norbert.

Gólszerzők: Kurdi P. (35., 52.), illetve Németh Á. (55.).

Ifjúsági meccs: 14–0.

Buzsák–Kaposmérő 1–3 (0–3)

Buzsák; V.: Czár Krisztián.

Buzsák: Szulimán K., Drubi G., Gelencsér B., Kisharmadás E., Insperger Zs., Proity R. (Zakariás T. 75.), Hatos P., Hosszú B. (Babina Zs. 35.), Fenyár J., Fejes K. Tóth Sz. Vezetőedző: Perusza Balázs.

Kaposmérő: Szücs B., Rákosa J., Stikrád M., Balogh R., Rubecz P., Lóki P. (Gazder D. 90.), Török B., Nagyhegyesi N. (Begovácz A. 75.), Heizer R. (Szépes M. 69.), Csatos B., Szabó A. Vezetőedző: Prucsi Miklós.

Gólszerzők: Drubi G. (57. - büntető), illetve Stikrád M. (16.), Lóki P. (24. - büntető, 27.).

Ifjúsági meccs: 0–6.

Böhönye–Kaposfő 3–2 (1–2)

Böhönye; V.: Gyurka Bálint.

Böhönye: Budai R. (Szabó Cs. 46.), Kocsis Z., Garai Be. (Pintér J. 63.), Gőbölös B. (Pál R. 53.), Kiss B., Csizmadia T., Komáromi M., Farkas Cs., Szabó P. (Fejes P. 90.), Farkas T., Mózes G. Vezetőedző: Pintér József.

Kaposfő: Szira G., Blinczki D. (Piszker B. 79.), Bartos J., Ivusza P., Weimann Á. (Springmann F. 85.), Guzmics B. (Reszelős A. 90.), Dörömböző G., Teruzzi L. (Fejes B. 63.), Fésűs Á., Milis P. Sovány B. (Herbel P. 71.). Vezetőedző: Novák László.

Gólszerzők: Farkas T. (34., 81.), Farkas Cs. (91), illetve Bartos J. (9.), Guzmics B. (25.).

Ifjúsági meccs: 1–13.

Dél-Balaton FC–Balatonszabadi (elmaradt)

Megjegyzés: a Balatonszabadi nem tudott kiállni, így a bajnoki pontokat 3–0-ás végeredménnyel a Dél-Balaton FC kapja majd meg.

Ifjúsági meccs: 5–1.

Balatonszárszó–Nágocs 0–3 (0–0)

Balatonszárszó; V.: Virágh János.

Balatonszárszó: Szalai Cs., Balassa M., Molnár G., Baranyai D., Takács D. (Varga B. 66.), Sarang D. (Késmárki T. 50.), Károlyi M., Bolla P., Huszár Á., Varga B. (Junghardt K. 15.), Fenyár R. Vezetőedző: Baranyai Dávid.

Nágocs: Erbár M., Bajczi D., Lufcsik L. (Darázs I. 68.), Fonyódi B. (Böhm J. 81.), Nagy L., Balogh M., Gáspár V., Bőhm B., Nádori M., Madarász N. (Illés J. 86.), Donka Á. (Szuki B. 74.). Vezetőedző: Darázs István.

Gólszerzők: Baranyai D. (50. - öngól), Balogh M. (55., 93. - büntető).

Kiállítva: Károlyi M. (79.), illetve -

Ifjúsági meccs: 4–1.

Somogyvár–Lengyeltóti 1–1 (0–1)

Somogyvár; V.: Böröczi Zoltán.

Somogyvár: Vass J., Virágh L., Ritecz D. (Gyurákovics Zs. 62.), Piukovics R., Makai M., Pápai D. (Kaczur K. 69.), Kesztyűs L., Kontra Á., Szita G., Nagy Sz., Gelencsér M. Vezetőedző: Miletics Péter.

Lengyeltóti: Krivarics A. (Izsák A. 46.), Piukovics K., Piukovics M., Pamuki A. (Hosszú B. 65.), Pamuki M. (Schmida I. 91.), Szekeres G., Tóth M., Horváth L. (Kuti R. 59.), Horváth M., Tóbiás N., Szenyéri R. Vezetőedző: Szentes Róbert.

Gólszerzők: Kontra Á. (93.), illetve Szenyéri R. (7.).

Kiállítva: Makai M. (41.), illetve -

Ifjúsági meccs: 0–4.

Mesterlövészek

A góllövőlista élmezőnye:

1. Balása Márk (Dél-Balaton FC) – 18 gól

2. Balogh Márió (Nágocs SE) – 18 gól

2. Galgóczi Károly (Dél-Balaton FC) – 16 gól

4. Mátés Balázs (Mezőcsokonya SE) – 14 gól

5. Balogh Rajmund (Kaposmérő SE) – 13 gól

6. Huszár Ádám (Kéthely SE) – 12 gól

7. Rubecz Péter (Kaposmérő SE) – 11 gól

Menetrend - a 18. forduló párosítása

03.16. (szombat) 15.00 óra

Balatonszabadi SE–Balatonszárszó NKSE

Kaposfői KISKE–Dél-Balaton FC

Somogyjád SZSE–Böhönye KSE

Mezőcsokonya SE–Kiskorpádi SE

Kaposmérő SE–Kéthely SE

1926 PSE Fonyód–Lengyeltóti VSE

03.17. (vasárnap) 15.00 óra

Nágocs SE–Balatonföldvári SE

Somogyvári KÖSE–Buzsák KSE