– Ebben az évben eddig négy pontot gyűjtöttek, titkon azonban hat vagy inkább nyolc egységben bíztak. Mennyire elégedett az első egy hónappal?

– Elégedett nem lehetek, hiszen az utolsó két hazai bajnoki mérkőzésünkön nem tudtunk pontot szerezni és ez csalódás számomra. De látnunk kell, hogy nagyon jó csapatoktól kaptunk ki, akik évek óta együtt játszanak. Pozitívum viszont az lehet, hogy Egerből és a NEKA-tól is pontokkal távoztunk, ami nem sok csapatnak sikerült idén.

– Úgy tűnik fordított utat járnak, hiszen a pontjaiknak a hatvan százalékát idegenben szerezték, nem egy bravúrral, hazai környezetben azonban többször is botlottak. Mit gondol erről?

– Ebben a tekintetben tényleg elég érdekesen alakul a szezon, szinte kiszámíthatatlan. Olyan csapatoktól hoztunk pontokat, akiktől az előző években csak ritkán sikerültek. Viszont, ha hazai pályán „papíron” kicsit esélyesebbek vagyunk, nem tudunk megbirkózni az ebből adódó teherrel.

– Mi lehet az oka, hogy egyre több csapat távozik pontokkal Csurgóról? Korábban ez a nagy együtteseket leszámítva nem sok gárdának sikerült?

– Mint látható és tapasztaljuk is, ennyire kiegyenlített középmezőny még nem nagyon volt a bajnokságban. Minden csapatban benne van a bravúr és a váratlan vereség eredménye is. Napi formák döntenek. Hullámzó a teljesítményünk, ez annak is betudható, hogy sok fiatallal dolgozunk. Ebben kell előre lépnünk és a rutinosabb játékosoknak átvenni a vezérszerepet. Idővel jobban kell tudnunk kezelni az esélyességből fakadó nyomást is, ami eddig nem minden esetben sikerült.

– A több említett botlás ellenére még mindig az előkelőnek nevezhető 5.-6. helyeken állnak, ennek megtartásához azonban bravúrok is kelleni fognak. Hogy látja a tavaszi folytatást?

– A tavalyi évből kiindulva tudtuk, hogy nehéz tavaszunk lesz, ráadásul több sérülés is hátráltatja a munkánkat. Ennek ellenére úgy gondolom, bárki ellen lehet esélyünk a folytatásban. Bízom benne, hogy végre hazai pályán is tudunk rangadót nyerni, mert ez fontos lenne a céljaink elérésében.

– Edzőként mennyire nehéz alkalmazkodni a szünetekhez? Ugye most volt három hét pihenő.

– Nem a legjobb ez a sok szünet a bajnokságban, de szeretnénk kihasználni a rendelkezésünkre álló időt. Ez a három hét elég volt a kisebb sérüléssel bajlódók teljes felépüléséhez. Készülünk a folytatásra és a hibáinkból szeretnénk tanulni, hogy egy kiegyensúlyozottabb tavaszt tudjunk produkálni.