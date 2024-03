Nem panaszkodhat a formájára a Kaposvári Rákóczi FC, amely a tavaszi szezonban kinyitotta a gólcsapot, ugyanis két meccs alatt tíz alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. A legutóbbi fordulóban ráadásul a negyedik helyen álló FC Dunaföldvárt verte kifejezetten magabiztos játékkal.

– A felkészülés alatt mutatott játékunk, illetve az első tavaszi bajnoki mérkőzés sikere megerősített minket abban, hogy kellő önbizalommal fegyelemmel minden mérkőzésen a három pontért harcolhatunk – mondta Horváth Fábián, a Kaposvári Rákóczi FC fiatal kapusa. – A Dunaföldvár ellen elért 4–0-s siker nagy lökést adott a folytatásra.

Horváth Fábián bízik az újabb győzelemben

Fotó: Lang Róbert

Ebből kiindulva a dobogó alsó fokán álló FC Nagykanizsa otthonába sem feltartott kezekkel utaznak a jelenleg hatodik helyezett zöld-fehérek, akik egy győzelem esetén pontszámban utolérnék zalai riválisukat.

– Nagyon jó a hangulat az öltözőben – tette hozzá Horváth Fábián. – Szeretnénk ezt a pozitív, sok lőtt gólos sorozatot tovább vinni és Nagykanizsáról is elhozni a három pontot. Úgy gondolom, hogy az elmúlt két bajnoki mérkőzés miatt kellő önbizalommal és optimizmussal várhatjuk a vasárnapi összecsapást. Nem számítok könnyű mérkőzésre. A Nagykanizsa komoly célokkal vágott neki a szezonnak, az együttes magja már régóta együtt van. Egy összeszokott, tudatos csapattal fogunk találkozni. Ugyanakkor szeretnénk a saját játékunkat játszani és igyekezni fogunk, hogy a mi akaratunk érvényesüljön a mérkőzés folyamán.

Élni akar a bizalommal

A kaposváriak támadójátéka mellett a védekezést is ki kell emelni, hiszen már Horváth Rudolf irányításával is kevés gólt kaptak, s erre a jó alapra építkezve most két meccs alatt csak egyet. Igaz, az is öngól volt…

– Nagyon örülök a csapat sok rúgott góljának és ebből a lendületből a jövőben sem szeretnénk visszavenni – hangsúlyozta Horváth Fábián. – Egy kapus számára mindig jó érzés, amikor kapott gól nélkül hoz le egy mérkőzést, számomra mindig ez a cél. Úgy gondolom, hogy én ezzel tudok a legtöbbet hozzátenni a csapat sikeréhez. Élni szeretnék Székely Tibor vezetőedző belém vetett bizalmával és minél jobb teljesítményemmel meghálálni ezt neki és az egész csapatnak. Egy új edzővel általában a játék képe is változik. Reméljük, hogy megmarad ez a magabiztos és lendületes játék és ezáltal még több nézőt tudunk kicsalogatni a mérkőzésekre. Természetesen szeretnénk minél magasabb pozícióban végezni az év végére.