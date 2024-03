Két évre teljesen abbahagyta a versenysportot, azonban szeptember óta újra sűrűn látogatja az uszodát és az edzéseket Stadler Csenge, az 1.MCM-Diamant Adorján SE tehetséges úszója.

– Az elmúlt két évben csak ritkán edzettem, majd tavaly nyáron, két hónapon keresztül egyedül készültem, szeptemberben pedig újra edzésbe álltam – mondta Stadler Csenge. – Mindezek ellenére sem volt bennem félsz a Világkupán, hiszen előtte Dunaújvárosban rendeztek egy verseny, ahol jó időt úsztam 400 méter uszonyos gyorson. Jobbat is, mint amire számítottam. Ezáltal felszabadultan érkeztem Lignanoba, ahol szerettem volna még ennél is jobban teljesíteni.

Stadler Csenge újra edzésben

Fotó: Lang Róbert

A kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE uszonyosúszója Olaszországban is bizonyította, hogy nem rozsdásodott be, hiszen újra felállhatott a dobogóra egy világversenyen.

– A Világkupán, a 400 méteres uszonyos gyorsot megelőzően két számban is rajthoz álltam, így belemerültem a versenyzésben – tette hozzá Stadler Csenge. – Ez mindig segít abban, hogy jobb eredményt érjek el. Az első napon a 100 méteres gyors egészen jól sikerült, ahhoz képest, hogy csak a hosszabb távra készültünk. 200 méter gyorson is elégedett vagyok az időmmel. Itt negyedik lettem, tehát nem volt messze a dobogó, amit délután folyaman elértem 400 gyorson. Régen szerepeltem már ilyen erős, nemzetközi mezőnyben, ez adott egy plusz löketet. Örülök, hogy így sikerült a visszatérésem.

Stadler Csenge azt is elárulta, hogy kevés szabadidejük akadt a Világkupa forduló során, de azt igyekeztek egy-egy tengerparti sétával tölteni.

Fotó: Lang Róbert

Az Adorján SE uszonyosúszója a lignanoi versenyt követően legközelebb április hatodikán ugrik majd medencébe, a kaposvári rendezésű XIII. 1.MCM-Diamant Kupán.

– Nagyon várom már ezt a versenyt, mert szeretek a Csik Ferenc Versenyuszodában úszni – mondta Stadler Csenge. – Hazai medencében mindig is jobban szerettem versenyezni, hiszen ilyenkor a családom és a barátaim a helyszínen tudnak szurkolni. Az előzetes tervek szerint 200, illetve 400 méter uszonyos gyorson állok majd rajhoz, de erről még egyeztetünk az edzőmmel, Kovács Lászlóval.

Cél a világbajnokság

Stadler Csenge a visszatérése, illetve a jó Világkupa eredmény után újabb nagy célt tűzött ki maga elé, ugyanis a júliusi belgrádi világbajnokságon is szeretné megméretni magát. Erre 400 méter uszonyos gyorson igen jó esélye van, de emellett 200 méteren is szeretné kvalifikálni magát.