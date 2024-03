Sztojan Ivkovics csapata rajt-cél győzelmet aratott a KKK felett, mely szoros első játékrész után a második negyedben gyakorlatilag elbukta a két csapat alsóházi rangadóját. Remy Abell mindössze 9 pontig jutott, így Tahj Eaddy 30 pontos extra teljesítménye csak egy szépségtapasz a jegyzőkönyv hasábjait fürkészve. Dalibor Damjanovic együttese ugyanis ismételten szellősen védekezett és ezúttal is száz kapott pont felett zárt, amivel nagyon nehéz mérkőzést nyerni és versenyben maradni.

Duna Aszalt-DTKH Kecskemét–Kometa Kaposvári KK 104–89 (28–25, 27–18, 25–24, 24–22)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, V.: Praksch P., Pozsonyi L., Sörlei A.

Duna Aszalt-DTKH Kecskemét: Wittmann 8/6, Sinik 15/6, Ivkovic 6, Lukovics 22/3, Karahodzsics 18. Csere: Bogues 21/15, Kucsera D. 5/3, Dramicanin 9/3, Tóth B.. Vezetőedző: Sztojan Ivkovics.

Kometa Kaposvári KK: Krnjajski B. 11/6, Paár M., Abell 9/3, Filipovity M. 15/6, Koprivica 4. Csere: Szőke Bálint 3/3, Jean-Marie 8, Jackson 3/3, Eaddy 30/9, Halmai D. 4, Puska B. 2. Vezetőedző: Dalibor Damjanovic.

Mestermérleg

Sztojan Ivkovics: – Ma kiválóan dobtunk, ez a mi igazi játékunk. Sok pontot kaptunk, emiatt nem vagyok túl boldog, de ez benne van, ha begyorsul a játék. Gratulálok az egész csapatnak. 12 éve vagyok itt. Voltunk B-ligában, A-ligában. Köszönöm a szurkolóknak, hogy értékelik a munkánkat a felnőtt csapatnál és az Akadémiánál is. Mi olyan klub vagyunk, amely tudja, hogy hol a helye. Nem költünk feleslegesen nem létező milliókat. Ezért nem vettünk most sem új játékost. Én a munkában hiszek. Ha úgy alakul, hogy B-ligában folytatjuk, az azt jelenti, hogy elavult a rendszer, és változtatni kell velem vagy nélkülem. Senki ne aggódjon, én jó formában vagyok, heti ötször edzek, ki fogom bírni a végéig. A hátam bírja a terhet. Hajrá Kecskemét, hajrá magyar kosárlabda.

Dalibor Damjanovic: – Gratulálok a KTE-nek a győzelemhez. Meglátásom szerint a második negyed volt a legnagyobb probléma. Sok eladott labdánk volt, és a hazaiaknak sok támadó lepattanót engedélyeztünk, ezzel második esélyt adva a pontszerzésre. Kiváló dobóformát fogott ma ki a Kecskemét, de ez nem mentesít minket az alól, hogy a védekezésünk gyenge volt. A legutóbbi meccsen is sok pontot kaptunk otthon, és most is. A védekezésünkön kell javítanunk a folytatásban, mert a dobott pontok száma most sem volt kevés.

Rastko Dramicanin: – Nagyon boldogok vagyunk, egy nagyon fontos meccset nyertünk meg. Mindenki kivette a részét a mai sikerből, igazi csapatmunka volt. Köszönjük a szurkolóknak, hogy itt voltak mellettünk, nagyon sokat jelentett számunkra.

Halmai Dániel: – Megérdemelten nyert a Kecskemét, a védekezésünk volt gyenge a mai napon, hiszen 100 pont felett kaptunk. Sok támadó lepattanót is szedtek, és hiába küzdöttünk, voltak hibák, eladott labdák, és ezek bosszulták meg magukat. Megyünk tovább, küzdeni fogunk, megpróbáljuk kihozni magunkból a maximumot.

A Kometa Kaposvári KK az alapszakasz utolsó mérkőzésén az NHSZ-Szolnoki Oljajbányász csapatát fogadja. A találkozót március 30-án, szombaton 18.00 órakor rendezik a Kaposvár Arénában.