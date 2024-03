December elején véget ért az E.ON férfi vízilabda OB I. alapszakasza, melyet a felsőházat érő hetedik helyen zárt a Kaposvári VK. Surányi László tanítványai így elérték az idény elején kitűzött céljukat, ami először sikerült a klub számára, mióta alsó- és felsőházi lebonyolításban rendezik az első osztály rájátszását.

– Az, hogy bekerültünk a legjobb nyolc közé adott egy kis nyugalmat az elmúlt hónapokra – mondta Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – Évekig küzdöttünk, szenvedtünk ezért. Mindig csak kevésen múlt, de most végre kijött a lépés. Ez az előző évek tapasztalatainak is köszönhető. A száz napos szünetet követően mindent újra kell kezdenünk, hiszen kijöttünk a bajnoki ritmusból, de az, hogy jól sikerült a felkészülésünk, bizakodásra ad okot, bár az utolsó héten utolértek minket a betegségek.

Hajrá Kaposvár! Fotó: Muzslay Péter

A Kaposvári VK számára nem lesz könnyű a felsőházi rajt, a hozott pontot alapján a harmadik helyet elfoglaló BVSC-Zugló otthonában kell küzdeniük a jó eredményért.

– Nehéz ellenféllel kezdünk, ráadásul idegenben, kíváncsian várom, hol tartunk – folytatta Surányi László. – Sikerült már korábban meglepetést okoznunk a Szőnyi úton. Bízom benne, hogy nem igaz a mondás, mely szerint egyszer volt csak Budán kutyavásár és lesz még sikerben részünk. A BVSC a második volt az alapszakaszban, mi a hetedikek. Az ellenfelünk egy remekül összerakott csapat, több válogatott játékossal, akik közül Tátrai Dávidot emelném ki, szerintem ő az elkövetkező évek meghatározó vízilabdázója lesz. Ennek ellenére úgy gondolom, a pillanatnyi forma fog dönteni. Szolnokon egy jó napot tudtunk kifogni, ez most is bennünk van, de mivel ez lesz az első mérkőzése mind a két csapatnak egy hosszú szünet után, nehéz megjósolni, mire lehet számítani.

A Kaposvári VK a felsőházban az ország legjobb csapatai ellen küzd majd hétről-hétre, így egyetlen könnyű mérkőzés sem vár a folytatásban Surányi László tanítványaira.

– Az ország első hat csapata nemzetközi porondon szerepel és ér el remek eredményeket – tette hozzá a Kaposvári VK vezetőedzője. – Ez után következünk mi, a hetedik helyen, majd a Szeged a nyolcadikon. Azt tudni kell, hogy az első hat minden téren előttünk van, talán a Szeged van velünk azonos lapon, így a legjobbak ellen nincs mit veszítenünk, a Szeged ellen pedig nyerni szeretnénk. Mivel sportról beszélünk és már páran elmondták előttem, hogy a lehetetlen nem létezik, merünk nagyot álmodni, maximum majd felébredünk. Korábban egy kicsit pesszimista voltam, hiszen azt mondtam, az első nyolcban sok sót nem fogunk megenni, de többen jelezték, ne legyek ilyen, hiszen a sportban bármi megtörténhet. Egy pozíciót kéne előre lépnünk ahhoz, hogy kijussunk az európai kupaporondra, ez nem lehetetlen, de nem is reális. Ez a kaposvári vízilabdázás történetében még senkinek sem sikerült, bízom benne, hogy én leszek az első olyan edző, aki kijuttatja a csapatot nemzetközi porondra és ezzel beírjuk magunkat a történelemkönyvekbe.

Újra medencébe ugrik a Kaposvári VK Fotó: Muzslay Péter