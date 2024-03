Villámrajtot vettek a somogyiak, 3–0-val indítottak, de Glemboczki Zóra révén a Békéscsaba is elkezdte a pontgyártást. Nagyon agresszívan játszottak a hazaiak, így már 8–3-nál időt kellett kérnie Tóth Gábornak; nehezen tudták áttörni tanítványai az ellenfél blokkfalát. A szünet után tovább meneteltek a kaposváriak, olyannyira, hogy 11–4-nél már a második idejét is ki kellett kérnie Tóth Gábornak. Nagy magabiztosságot adott a somogyiaknak az is, hogy a hosszú labdamenetek végén ők örülhettek, a védekezésük is kiváló volt. 16–6-nál már tíz volt közte, ezután pedig zsinórban három pontot szereztek a vendégek. A menetelést Sara Dias törte meg, s ugyanennyit gyűjtöttek sorozatban a hazaiak is. A nyitójátszmában a viharsarkiaknál csak Glemboczki és Miroslava Paskova-Kaneva volt eredményes, míg a másik oldalon jobban eloszlottak a pontok. 20–11 után pedig már csak a KNRC menetelt, mely így egész tetemes fölénnyel, tizennégy egységgel nyerte az első szettet.